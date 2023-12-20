МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рост потребления электроэнергии в РФ сейчас 1,3%, в дальнейшем планируется удерживаться в пределах 2%, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Шульгинов заявил о росте выработки электроэнергии

"По электроэнергии принята сейчас программа развития энергетики до 2029 года. Мы прогнозируем там в целом за пять лет около 2% рост потребления электрической энергии (в год — ред.). Примерно в этих 2% будем удерживаться. Сейчас у нас рост где-то 1,3%", – рассказал он.

В начале декабря министерство энергетики РФ утвердило схему и программу развития электроэнергетики РФ на 2024–2029 годы. В соответствии с документом, в частности, прогнозируется рост потребления электроэнергии в Единой энергосистеме (ЕЭС) России до 1 274,5 миллиарда Киловатт-час к 2029 году при среднегодовом темпе роста потребления электрической энергии в 2,04%.

Также по программе за период до 2029 года прогнозируется ввод в эксплуатацию генерирующего оборудования общим объёмом 15,7 ГВт, в том числе на АЭС – 2 700 МВт, ТЭС – 6 960 МВт (из них 5 448 МВт на газе, 1 015 МВт на угле и 497 МВт на прочих видах топлива), на ГЭС (ГАЭС) – 1 098 МВт и ВИЭ – 4 976,3 МВт. При этом вывод из эксплуатации в указанный период составит порядка 5,08 ГВт.