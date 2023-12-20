2023-12-20T11:36:07+03:00
2023-12-20T11:36:07+03:00
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2023
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В Минэнерго оценили рост потребления электроэнергии в России
Энергетика
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Рост потребления электроэнергии в РФ сейчас 1,3%, в дальнейшем планируется удерживаться в пределах 2%, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "По электроэнергии принята... ПРАЙМ, 20.12.2023
энергетика, альтернативная энергетика, энергосети, новости, россия, минэнерго, электроэнергия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рост потребления электроэнергии в РФ сейчас 1,3%, в дальнейшем планируется удерживаться в пределах 2%, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"По электроэнергии принята сейчас программа развития энергетики до 2029 года. Мы прогнозируем там в целом за пять лет около 2% рост потребления электрической энергии (в год — ред.). Примерно в этих 2% будем удерживаться. Сейчас у нас рост где-то 1,3%", – рассказал он.
В начале декабря министерство энергетики РФ утвердило схему и программу развития электроэнергетики РФ на 2024–2029 годы. В соответствии с документом, в частности, прогнозируется рост потребления электроэнергии в Единой энергосистеме (ЕЭС) России до 1 274,5 миллиарда Киловатт-час к 2029 году при среднегодовом темпе роста потребления электрической энергии в 2,04%.
Также по программе за период до 2029 года прогнозируется ввод в эксплуатацию генерирующего оборудования общим объёмом 15,7 ГВт, в том числе на АЭС – 2 700 МВт, ТЭС – 6 960 МВт (из них 5 448 МВт на газе, 1 015 МВт на угле и 497 МВт на прочих видах топлива), на ГЭС (ГАЭС) – 1 098 МВт и ВИЭ – 4 976,3 МВт. При этом вывод из эксплуатации в указанный период составит порядка 5,08 ГВт.