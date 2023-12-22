2023-12-22T09:35:00+03:00
2023-12-22T09:40:09+03:00
2023-12-22T09:35:00+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231222/842641493.html
В Германии раскрыли планы страны на Донбасс
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Европе для завершения энергетического перехода необходимы крупнейшие залежи лития, которые находятся в Донбассе, заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер в беседе с... ПРАЙМ, 22.12.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, россия, донбасс, литий
https://cdnn.1prime.ru/images/83749/78/837497887.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83749/78/837497887.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83749/78/837497886.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83749/78/837497886.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83749/78/837497874.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83749/78/837497874.jpg
https://1prime.ru/News/20231218/842593329.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Европе для завершения энергетического перехода необходимы крупнейшие залежи лития, которые находятся в Донбассе, заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер в беседе с изданием Tagesschau.
"Если Европа хочет завершить энергетический переход, ей нужны собственные литиевые месторождения. Крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донецко-Луганской области", — приводит слова депутата издание The Epoch Times.
Как отмечает Кизеветтер, когда в Германии дойдет дело до создания электродвигателей для "энергетического перехода", полный контроль России над Донбассом поставит ее в зависимость. По его словам, возможный компромисс будет означать отказ от региона, что приведет к победе российской стороны.
Ранее обозреватель РИА Новости сообщал, что за 2023 год Евросоюз переплатил за природный газ почти 185 миллиардов евро. По словам обозревателя, переход ЕС на альтернативные источники энергии оказался трудноосуществимым в свете мирового энергетического кризиса и роста цен на энергоносители.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия успешно справляется с введенными против нее рестрикциями, а Запад несет от санкций гораздо больше убытков. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции показали свою неэффективность и нанесли больший ущерб присоединившимся к ним странам.