МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Европе для завершения энергетического перехода необходимы крупнейшие залежи лития, которые находятся в Донбассе, Россия "нагрела" Европу на миллиарды, пишут СМИ Tagesschau.

"Если Европа хочет завершить энергетический переход, ей нужны собственные литиевые месторождения. Крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донецко-Луганской области", — приводит слова депутата издание The Epoch Times.

Как отмечает Кизеветтер, когда в Германии дойдет дело до создания электродвигателей для "энергетического перехода", полный контроль России над Донбассом поставит ее в зависимость. По его словам, возможный компромисс будет означать отказ от региона, что приведет к победе российской стороны.

Ранее обозреватель РИА Новости сообщал, что за 2023 год Евросоюз переплатил за природный газ почти 185 миллиардов евро. По словам обозревателя, переход ЕС на альтернативные источники энергии оказался трудноосуществимым в свете мирового энергетического кризиса и роста цен на энергоносители.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия успешно справляется с введенными против нее рестрикциями, а Запад несет от санкций гораздо больше убытков. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции показали свою неэффективность и нанесли больший ущерб присоединившимся к ним странам.