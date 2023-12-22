STT: финский энергоконцерн Fortum ищет замену топливу России для АЭС "Ловииса"
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Fortum изучает возможность привлечения еще одного западного поставщика топлива для реакторов АЭС "Ловииса", чтобы не зависеть от российского производителя, сообщает финское агентство STT.
"В отчете, направленном в министерство экономики и занятости, Fortum сообщает, что изучает возможности поиска еще одного поставщика для разработки топлива, подходящего для АЭС "Ловииса", – сказано в материале.
Как уточняется, цель компании состоит в том, чтобы АЭС перестала зависеть от топлива исключительно российского производителя, говорится в сообщении.
В начале марта финский энергоконцерн Fortum отмечал, что продолжает закупать ядерное топливо для своей АЭС "Ловииса", находящейся в самой Финляндии, у российского ТВЭЛа. Как ранее уточняли в компании, соглашение на поставку топлива с российским ТВЭЛ действует до истечения срока действия текущих лицензий на эксплуатацию АЭС, то есть до 2027 и 2030 годов.
В ноябре энергоконцерн подписал соглашение с американской Westinghouse на поставки топлива после 2030 года.
В феврале министерство труда и экономики Финляндии разрешило продлить работу АЭС "Ловииса", где установлены ещё советские реакторы, до 2050 года.
https://1prime.ru/energy/20231222/842644111.html