МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Франция поставила рекорд по дневному экспорту электроэнергии с 2019 года, направив 18,68 мегаватт электроэнергии в соседние страны, сообщает телеканал BFMTV. Франция и Германия загнали еврозону в рецессию, сообщили СМИ

"22 декабря Франция экспортировала 18,680 мегаватт в соседние страны, включая Германию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Испанию, Италию, Великобританию и Швейцарию. Рекордная цифра, которая превышает 17,415 мегаватт, экспортированных за один день в феврале 2019 года", — указывает телеканал.

По данным BFMTV, в 2022 году Франция импортировала в страну рекордное количество электроэнергии, однако в январе 2023 года страна вновь стала экспортером, в частности, благодаря перезапуску ряда ядерных реакторов.

Рекорд по экспорту электроэнергии, согласно телеканалу, был поставлен благодаря совокупности факторов – относительно теплым температурам в самой Франции, а также увеличению производства на объектах ядерной и ветряной электроэнергетики. Доля последней в структуре электрогенерации страны выросла с 10% в прошлом году до около 25% в этом году.