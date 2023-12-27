МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в 2023 году выросло на 4%, что в числе прочего говорит о росте экономики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак сообщил о сокращении экспорта российской нефти в Европу

"В этом году общее потребление электроэнергии выросло на 4%, это тоже говорит о том, что наша экономика растет. Потребление электроэнергии растет, что для энергетиков очень важно, поскольку одна из основных составляющих и задач, стоящих перед энергетиками, — это надежное и стабильное энергоснабжение наших потребителей и подключение новых", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".