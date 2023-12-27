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2023-12-27T09:13:00+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231227/842681689.html
Потребление электроэнергии в России в 2023 году выросло на четыре процента
Энергетика
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Потребление электроэнергии в России в 2023 году выросло на 4%, что в числе прочего говорит о росте экономики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В этом году общее... ПРАЙМ, 27.12.2023
энергетика, новости, россия, потребление электроэнергии, александр новак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в 2023 году выросло на 4%, что в числе прочего говорит о росте экономики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В этом году общее потребление электроэнергии выросло на 4%, это тоже говорит о том, что наша экономика растет. Потребление электроэнергии растет, что для энергетиков очень важно, поскольку одна из основных составляющих и задач, стоящих перед энергетиками, — это надежное и стабильное энергоснабжение наших потребителей и подключение новых", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".