МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Топливно-энергетический комплекс России успешно развивался в 2023 году, обеспечил энергобезопасность страны, несмотря на усиление санкций, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Действительно могу сказать, что 2023 год был достаточно особенный. Много было усилений различных санкционных ограничений относительно топливно-энергетического комплекса России. Тем не менее, несмотря на вызовы и трудности, с которыми сталкивалась отрасль, могу с уверенностью сказать, что топливно-энергетический комплекс России успешно развивался в 2023 году", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Он выполнил несколько задач, которые стоят перед отраслью. В первую очередь это обеспечение энергетической безопасности нашей страны", — добавил Новак.

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