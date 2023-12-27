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ТЭК обеспечил энергобезопасность страны, несмотря на санкции, заявил Новак
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Топливно-энергетический комплекс России успешно развивался в 2023 году, обеспечил энергобезопасность страны, несмотря на усиление санкций, заявил вице-премьер РФ Александр Новак... ПРАЙМ, 27.12.2023
энергетика, новости, россия, тэк, энергобезопасность, александр новак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Топливно-энергетический комплекс России успешно развивался в 2023 году, обеспечил энергобезопасность страны, несмотря на усиление санкций, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Действительно могу сказать, что 2023 год был достаточно особенный. Много было усилений различных санкционных ограничений относительно топливно-энергетического комплекса России. Тем не менее, несмотря на вызовы и трудности, с которыми сталкивалась отрасль, могу с уверенностью сказать, что топливно-энергетический комплекс России успешно развивался в 2023 году", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Он выполнил несколько задач, которые стоят перед отраслью. В первую очередь это обеспечение энергетической безопасности нашей страны", — добавил Новак.
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