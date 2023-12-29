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Рост энергопотребления соответствует ожиданиям, заявил Шульгинов
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Рост энергопотребления в РФ по итогам 2023 года составит 1,4%, как и ожидалось, сообщил журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов. "Минэнерго не пересматривает прогноз... ПРАЙМ, 29.12.2023
энергетика, новости, россия, николай шульгинов, электропотребление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Рост энергопотребления в РФ по итогам 2023 года составит 1,4%, как и ожидалось, сообщил журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов.
"Минэнерго не пересматривает прогноз энергопотребления в РФ по итогам года, ожидаемый рост 1,4%", — сказал министр энергетики.
Как сообщал в начале декабря замминистра энергетики Евгений Грабчак, потребление электроэнергии в России по состоянию на 4 декабря выросло на 1,2% без учета температурного фактора. По итогам года рост прогнозировался в 1-1,5%.