МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Рост энергопотребления в РФ по итогам 2023 года составит 1,4%, как и ожидалось, сообщил журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов. Посол раскрыл причину отказа Германии от российских энергоресурсов

"Минэнерго не пересматривает прогноз энергопотребления в РФ по итогам года, ожидаемый рост 1,4%", — сказал министр энергетики.

Как сообщал в начале декабря замминистра энергетики Евгений Грабчак, потребление электроэнергии в России по состоянию на 4 декабря выросло на 1,2% без учета температурного фактора. По итогам года рост прогнозировался в 1-1,5%.