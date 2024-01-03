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Финская АЭС "Олкилуото" произвела рекордное количество энергии
Энергетика
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Финская АЭС "Олкилуото" произвела за 2023 год рекордные 24,67 ТВтч экологически чистой электроэнергии, сообщает в среду оператор станции Teollisuuden Voima. "АЭС "Олкилуото"... ПРАЙМ, 03.01.2024
энергетика, новости, финляндия, производство электроэнергии, аэс "олкилуото-3", teollisuuden voima
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Финская АЭС "Олкилуото" произвела за 2023 год рекордные 24,67 ТВтч экологически чистой электроэнергии, сообщает в среду оператор станции Teollisuuden Voima.
"АЭС "Олкилуото" произвела в прошлом году в общей сложности 24,67 ТВтч (миллиарда киловатт-часов) экологически чистой электроэнергии для Финляндии. Это самый высокий объем производства за всю историю "Олкилуото", — сказано в публикации оператора в социальной сети X.
В ноябре АЭС дважды приостанавливала работу из-за неисправности, подача электроэнергии прекращалась.
АЭС "Олкилуото" является атомной электростанцией в Западной Финляндии. Она расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.