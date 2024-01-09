ПАРИЖ, 9 янв — ПРАЙМ. Сотрудники энергокомпании EDF во Франции планируют с 15 января начать забастовку из-за низких зарплат, сообщил РИА Новости генеральный секретарь профсоюза FNME-CGT Фабрис Кудур. Сложные времена для страны еще впереди, заявили в минфине Франции

"На данный момент объединение профсоюзов направило предупреждение о забастовке, начиная с 15 января. Все объекты EDF будут затронуты требованиями касательно переговоров о зарплатах на 2024 год, которые не соответствуют нашим ожиданиям", — сказал собеседник агентства.

Накануне заключительные переговоры о зарплатах в EDF закончились провалом. В ответ четыре профсоюза работников энергетического сектора обещали направить руководству компании предупреждение о забастовке.

Руководство предложило увеличить вознаграждение сотрудников на 1,5% в дополнение к индексации зарплат на 2% во все отрасли.

Профсоюзы же требовали увеличения зарплат сотрудников на 4% и заявили о "симуляции переговоров".

На данный момент Францию накрыла волна холода. Из-за снегопадов в столичном регионе Иль-де-Франс во вторник образовались небывалые пробки. Девяти департаментам метрополии Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" присвоила повышенный, "оранжевый", уровень погодной угрозы из-за гололёда и снегопада. 48 департаментов находятся в "желтом" статусе из-за холодных температур.

Осенью 2022 года в разгар энергетического кризиса в Европе забастовка сотрудников EDF привела к задержкам в ремонтных работах на ряде атомных энергоблоков, что создало риск нехватки электроэнергии в стране.