МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Французская энергокомпания EDF намерена продлить срок службы четырёх атомных электростанций в Великобритании, сообщила во вторник газета Guardian. В Британии зафиксировали рекордный с 1940 года уровень смертности

"EDF планирует продлить срок эксплуатации четырёх атомных электростанций в Великобритании и увеличить инвестиции в свой британский атомный флот", — говорится в сообщении издания.

Британское подразделение EDF обслуживает пять атомных АЭС в стране, ещё три станции находятся в настоящий момент на первом этапе вывода из эксплуатации, пишет Guardian.

EDF намерена к концу года продлить срок службы четырёх электростанций с усовершенствованными газоохлаждаемыми реакторами — Torness, Heysham 1 и 2, а также Hartlepool, для этого компании будет необходимо получить одобрение регулятора, пишет газета.

Отмечается, что EDF намерена по меньшей мере до 2026 года поддерживать объём генерации электричества на уровне прошлого года, когда британские АЭС выработали 37,3 тераватта-час. Для поддержания и развития в Британии атомной энергетики французская энергокомпания инвестирует в эту область 1,3 миллиарда фунтов, также говорится в статье.

Вместе с этим EDF может рассмотреть продление срока службы британской АЭС Sizewell B до 2055 года, что на 20 лет дольше, чем было запланировано изначально. Эта единственная в Британии станция с водо-водяным энергетическим реактором, пишет газета.