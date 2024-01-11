АНКАРА, 11 янв — ПРАЙМ. Турция на 68% зависит от внешних энергоисточников, ставит цель стать полностью независимой, заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар. Турция и ООН готовят предложения по продовольственной теме, заявил источник

"Турция — страна, на 68% зависящая от иностранных государств (по энергопоставкам). Но Турции необходимо покончить с зависимостью от иностранных ресурсов. Цель на ближайшие 30 лет — полная независимость. Потребности Турции очень велики", — сказал министр в интервью телеканалу CNN Turk.

Одним из главных поставщиков газа в Турцию является Россия.