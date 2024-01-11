2024-01-11T21:43:29+03:00
2024-01-11T21:43:29+03:00
2024-01-11T21:43:29+03:00
2024
https://1prime.ru/energy/20240111/842775705.html
В Турции признали, что страна зависит на 68% от иностранных энергоресурсов
Энергетика
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Турция на 68% зависит от внешних энергоисточников, ставит цель стать полностью независимой, заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар. "Турция — страна,... ПРАЙМ, 11.01.2024
энергетика, новости, турция, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 11 янв — ПРАЙМ. Турция на 68% зависит от внешних энергоисточников, ставит цель стать полностью независимой, заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар.
"Турция — страна, на 68% зависящая от иностранных государств (по энергопоставкам). Но Турции необходимо покончить с зависимостью от иностранных ресурсов. Цель на ближайшие 30 лет — полная независимость. Потребности Турции очень велики", — сказал министр в интервью телеканалу CNN Turk.
Одним из главных поставщиков газа в Турцию является Россия.