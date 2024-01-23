ПРАГА, 23 янв — ПРАЙМ. Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что в самое ближайшее время страна полностью избавится от зависимости от российского энергосырья. СМИ раскрыли, как США справятся с зависимостью от России в атомной сфере

"В ситуации с газом это практически уже почти осуществлено. Мы имеем достаточные запасы газа и обеспечили контроль над газовой инфраструктурой в стране", — заявил Фиала на конференции "Эффективная энергетика", добавив, что газ в ближайшие годы будет играть в чешской энергетике определяющую роль.

При этом Фиала напомнил о том, что Чехия с осени прошлого года получает из разных стран сжиженный природный газ (СПГ) через СПГ-терминал в Нидерландах, в котором арендовала часть мощностей. С 2027 года подобным образом будут осуществляться поставки СПГ для Чехии посредством ныне строящегося терминала в Германии.

Фиала заявил, что идет работа по увеличению пропускных мощностей трубопровода ТАL, по которому газ поступает в республику с юга Европы.

По словам премьера, в 2025 году Чехия планирует избавиться от зависимости от российской нефти. Одновременно идет процесс замены поставщиков топлива для чешских АЭС. До сих пор поставщиком была топливная дивизия госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.