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2024
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В Чехии объявили о скором преодолении энергозависимости от России
Энергетика
Новости
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Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что в самое ближайшее время страна полностью избавится от зависимости от российского энергосырья. "В ситуации с газом это практически уже почти... ПРАЙМ, 23.01.2024
энергетика, новости, россия, энергетика, чехия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАГА, 23 янв — ПРАЙМ. Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что в самое ближайшее время страна полностью избавится от зависимости от российского энергосырья.
"В ситуации с газом это практически уже почти осуществлено. Мы имеем достаточные запасы газа и обеспечили контроль над газовой инфраструктурой в стране", — заявил Фиала на конференции "Эффективная энергетика", добавив, что газ в ближайшие годы будет играть в чешской энергетике определяющую роль.
При этом Фиала напомнил о том, что Чехия с осени прошлого года получает из разных стран сжиженный природный газ (СПГ) через СПГ-терминал в Нидерландах, в котором арендовала часть мощностей. С 2027 года подобным образом будут осуществляться поставки СПГ для Чехии посредством ныне строящегося терминала в Германии.
Фиала заявил, что идет работа по увеличению пропускных мощностей трубопровода ТАL, по которому газ поступает в республику с юга Европы.
По словам премьера, в 2025 году Чехия планирует избавиться от зависимости от российской нефти. Одновременно идет процесс замены поставщиков топлива для чешских АЭС. До сих пор поставщиком была топливная дивизия госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.