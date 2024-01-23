МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Более двух миллионов людей в Великобритании будут вынуждены отключить газ и электричество этой зимой из-за неспособности оплатить счет за энергию на фоне роста стоимости жизни в стране, сообщила во вторник благотворительная организация Citizens Advice. Энергия на бирже в Финляндии подорожает в пять раз из-за морозов

"Новый анализ Citizens Advice показал, что более двух миллионов людей по всей Великобритании отключатся от газа и электричества этой зимой, поскольку они не могут позволить себе пополнить счётчик предоплаты", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что более пяти миллионов человек проживают в домохозяйствах, имеющих задолженность перед поставщиками энергии, при этом общий размер долга составляет рекордные 2,9 миллиарда фунтов стерлингов.

По данным организации, каждый четвертый житель Британии не может позволить себе оплачивать основные счета, в то время как каждое десятое домохозяйство было вынуждено брать в займы в течение последних шести месяцев, чтобы заплатить за энергию.

В прошлом году 1,7 миллиона человек отключали газ и свет хотя бы раз в месяц, в то время как 800 тысяч человек провели более суток без энергии, не имея возможности потратить лишние средства, сообщает Citizens Advice.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.