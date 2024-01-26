ВЕНА, 26 янв — ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило признаков утечки ядерных материалов в военных целях на территории Украины, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Стрелки часов Судного дня снова показали 90 секунд до "ядерной полуночи"

Выступая в Совете безопасности ООН, Гросси заявил, что в дополнение к работе МАГАТЭ его сотрудники продолжают деятельность "по проверке гарантий на всей территории Украины, обеспечивая отсутствие утечки ядерных материалов в военных целях". Текст его заявления опубликован на портале МАГАТЭ.

"В результате этой деятельности агентство не обнаружило никаких признаков, которые могли бы вызвать озабоченность в связи с распространением", — сказал он.

Гросси также отметил, что продолжает оставаться реальной потенциальная опасность крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС), ситуация с ядерной защитой и безопасностью, в частности, на станции, остается крайне неустойчивой.

"Шесть реакторов станции остановлены с середины 2022 года — пять из них в режиме холодной остановки и один в режиме горячей остановки. Однако потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается весьма реальной", — сказал он и добавил, что хотя ЗАЭС уже давно не подвергалась обстрелам, в регионе продолжаются значительные боевые действия, а иногда и в непосредственной близости от объекта.

"Наши сотрудники сообщают о ракетах, пролетающих над головой вблизи станции, что ставит под угрозу физическую целостность станции", — пояснил Гросси.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.