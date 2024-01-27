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2024
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В России из-за холодов выросло энергопотребление
Энергетика
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Энергопотребление в РФ с начала 2024 года выросло на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост во многом связан с холодной погодой, сообщил глава "Системного... ПРАЙМ, 27.01.2024
энергетика, новости, россия, энергопотребление в россии, холодная погода
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Энергопотребление в РФ с начала 2024 года выросло на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост во многом связан с холодной погодой, сообщил глава "Системного оператора ЕЭС" Федор Опадчий.
"Холодно в этом году, поэтому потребление относительно прошлого года сейчас — плюс 4,9%", — сказал он.