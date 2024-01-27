МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Энергопотребление в РФ с начала 2024 года выросло на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост во многом связан с холодной погодой, сообщил глава "Системного оператора ЕЭС" Федор Опадчий. Лихачев предрек переломный момент в освоении атомной энергетики в 2024 году

"Холодно в этом году, поэтому потребление относительно прошлого года сейчас — плюс 4,9%", — сказал он.