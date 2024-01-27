МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Работа над внедрением водорода в России идет, он свою нишу точно займет, но "хайпа" в отношении этого вида энергетики уже нет, заявил первый заместитель министра энергетики РФ на выставке-форуме "Россия". Минэнерго будет настаивать на штрафах за отказ от модернизации

"Мы всегда, еще в самом начале говорили, что надо найти оптимальный путь, который не станет чрезмерным бременем. То, что я про ВИЭ говорил, то же самое и про водород можно сказать. У него есть свои четкие (области — ред.) применения, они по-любому будут. Водород свою нишу займет, ограниченную. И мы продолжаем работу по данному направлению, но, опять же, "хайповая часть" ушла, но сейчас мы видим решения, такие, как электроснабжение автономных потребителей продолжается… у нас есть удаленные лагеря, промыслы, там это все возможно", — сказал он, выступая на Дне энергетики.

"Работы продолжаются над топливной энергией, потому что для беспилотников, на водном транспорте найдется ему применение. Но это делается без какого-то "хайпа" дополнительного, плюс мы находимся все равно в самом начале пути", — добавил Сорокин.