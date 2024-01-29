2024-01-29T17:37:58+03:00
2024-01-29T17:37:58+03:00
2024-01-29T17:37:58+03:00
2024
https://1prime.ru/energy/20240129/842924188.html
Украинцам начали отключать свет за долги, пишут СМИ
Энергетика
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Украинская энергетическая компания YASNO ДТЭК начала отключать должников от электроэнергии, причем первыми были отключены жители Киева и Днепропетровской области, передает... ПРАЙМ, 29.01.2024
энергетика, новости, украина, электричество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Украинская энергетическая компания YASNO ДТЭК начала отключать должников от электроэнергии, причем первыми были отключены жители Киева и Днепропетровской области, передает агентство "Украинские новости".
"YASNO как поставщик предоставляет заявки на отключение операторам системы распределения, которые непосредственно выполняют технические работы. Заявки предоставлены, операторы с 29 января начали проводить отключения в Киеве и Днепропетровской области ", — сказано в тексте публикации.
Согласно данным телеканала ТСН, долг жителей Киева составил 5,4 миллиона долларов, а в Днепропетровской области — почти 11 миллионов долларов. В начале января Кабинет министров Украины отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение электроэнергии и начисление пени за долги за коммунальные услуги.
Ранее член комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк сообщил о двукратном росте тарифов на электроэнергию для украинцев в 2024 году. В конце октября 2023 года министерство энергетики Украины сообщало, что тарифы на электроэнергию для жителей повышать пока не планируют.