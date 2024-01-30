ВАРШАВА, 30 янв — ПРАЙМ. Польша, Финляндия, Германия и страны Балтии хотят построить водородный трубопровод, сообщает польский газовый оператор Gaz-System. Планы Байдена не остановят экспорт СПГ в Польшу, заявил эксперт

"Gaz-System совместно с операторами газотранспортных систем: Gasgrid Finland (Финляндия), Elering (Эстония), Conexus Baltic Grid (Латвия), Amber Grid (Литва) и ONTRAS (Германия) в январе 2024 года подписали соглашение о разработке предварительного технико-экономического обоснования для проекта северобалтийского водородного коридора NBHC", — говорится в сообщении.

В компании заявили, что проект предполагает "реализацию трансграничной инфраструктуры для передачи водорода из Финляндии через Эстонию, Латвию, Литву потребителям в Германии и Польше". Целью проекта является "создание связи между районами Северной Европы, где существует значительный потенциал для производства возобновляемого водорода, и основными центрами его использования в Центральной Европе".

В первом полугодии текущего года AFRY Management Consulting подготовит предварительное технико-экономическое обоснование проекта, которое определит, в числе прочего, маршрут коридора, стоимость и пропускную способность.

Польский оператор также отметил, что параллельно продолжает исследовательскую работу по использованию существующей газовой инфраструктуры для транспортировки метана с примесью водорода (до 10%). Отмечается, что на уровне ЕС и на национальном уровне компания участвует в работе над правовым регулированием по этому вопросу.