ВАРШАВА, 1 фев — ПРАЙМ. Председатель правления крупнейшего польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек отправлен в отставку, сообщает Польское телевидение. Польский Orlen подал в суд на американского поставщика СПГ

Обайтек считается ставленником партии "Право и справедливость", которая по результатам осенних парламентских выборов потеряла власть и перешла в оппозицию.

"Наблюдательный совет Orlen принял решение об увольнении Даниеля Обайтека", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что польская прокуратура начала расследование дела о слиянии энергетических концернов Lotos и Orlen, которое состоялось в 2023 году. Речь идет об ущербе на сумму не менее четырех миллиардов злотых (около миллиарда долларов).