2024-02-01T13:46:08+03:00
2024-02-01T13:46:08+03:00
2024-02-01T13:46:08+03:00
2024
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Главу польского Orlen отправили в отставку на фоне уголовного дела
Энергетика
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Председатель правления крупнейшего польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек отправлен в отставку, сообщает Польское телевидение. Обайтек считается ставленником... ПРАЙМ, 01.02.2024
энергетика, новости, польша, энергетика, orlen
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
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ВАРШАВА, 1 фев — ПРАЙМ. Председатель правления крупнейшего польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек отправлен в отставку, сообщает Польское телевидение.
Обайтек считается ставленником партии "Право и справедливость", которая по результатам осенних парламентских выборов потеряла власть и перешла в оппозицию.
"Наблюдательный совет Orlen принял решение об увольнении Даниеля Обайтека", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что польская прокуратура начала расследование дела о слиянии энергетических концернов Lotos и Orlen, которое состоялось в 2023 году. Речь идет об ущербе на сумму не менее четырех миллиардов злотых (около миллиарда долларов).