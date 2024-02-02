МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Иран снижает темпы производства обогащенного урана, вероятно, для деэскалации напряженности в отношениях с США, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете New York Times. Маховик раскручивается. В Британии предрекли войну между США и Ираном

Как заявил Гросси в интервью изданию, Иран все еще увеличивает свои поставки урана, обогащенного до 60-процентной чистоты, который может быть быстро обогащен до уровня, необходимого для производства ядерного оружия. Отмечается, что всплеск производства, который начался сразу после военных действий Израиля в секторе Газа в ответ на атаку палестинского движения ХАМАС 7 октября, "похоже, снизился".

"Наблюдается снижение (темпов производства- ред.). Они (Иран- ред.) все еще производят уран, но медленнее", — сообщил Гросси газете.

Как отмечает New York Times, снижение темпов производства предполагает, что Иран, возможно, стремится к деэскалации "своей конфронтации" с США. Согласно газете, Иран, возможно, стал обеспокоен тем, что его программа ядерного обогащения может стать "главной военной целью".

В январе глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил на полях экономического форума в Давосе, что Иран готов к возвращению всех сторон Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной сделки") к этому соглашению

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.

В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщил, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.