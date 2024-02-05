КЕМЕРОВО, 5 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и его первому заместителю Андрею Белозерову принять меры по обеспечению в 2024 году вывоза угольной продукции из регионов Сибири, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области, текст поручения был обнародован на заседании правительства Кузбасса. Путин указал на "грязные" методы энергогенерации в Европе

"Поручение М. В. Мишустину, О. В. Белозерову. Примите меры по обеспечению в 2024 году вывоза угольной продукции на экспорт из Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Иркутской области и Кемеровской области — Кузбасса железнодорожным транспортом в восточном направлении в объемах, определенных соглашениями между открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и высшими должностными лицами указанных субъектов Российской Федерации по итогам совещания у первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Белоусова А.Р", — говорится в документе, подписанном президентом.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркнул, что таким образом глава государства демонстрирует свое отношение к угольщикам и понимание всей серьезности ситуации.

"Осенью прошлого года мы очень активно боролись за вывоз угля из Кузбасса. В конце декабря я подписал соглашение об отправке в 2024 году каменного угля на экспорт в восточном направлении не менее 54,1 миллиона тонн. Теперь есть жесткое поручение президента Владимира Путина о выполнении условий соглашения. Это будет стоять на контроле у главы государства. С учетом того, что нам также дали дополнительно квоты на вывоз металла, на продукцию химической промышленности и агропрома, обеспечены хорошие условия для развития нашей экономики, нашего Кузбасса", — заявил Цивилев.

В условиях санкций вывоз угля в восточном направлении стал ключевым фактором поддержки угольных компаний. Однако дефицит провозной способности Восточного полигона ОАО "РЖД" и рост грузопотока предприятий западной части России, переориентирующих поставки с рынков Европы в страны Азии, не позволял вывезти необходимые объемы угля из Кузбасса. Так, в 2022 году из запланированных соглашением 53 миллионов тонн было вывезено всего 47,9 миллиона тонн, в 2023 году — 52,75 миллиона тонн.

Цивилев подчеркнул, что над решением проблемы экспортных перевозок в восточном направлении активно работает комиссия Госсовета по направлению "Энергетика".