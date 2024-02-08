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ТВЭЛ подписала соглашение с Египтом о поставке компонентов для реактора
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Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сообщила о подписании с Египтом документов на запланированную на 2024 год поставку компонентов низкообогащенного топлива для... ПРАЙМ, 08.02.2024
энергетика, новости, россия, росатом, египет, твэл
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сообщила о подписании с Египтом документов на запланированную на 2024 год поставку компонентов низкообогащенного топлива для научного реактора ETRR-2.
"Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК, предприятие ТВЭЛ) и Организация по атомной энергии Египта (EAEA) подписали контрактные документы на поставку в Египет компонентов низкообогащенного ядерного топлива", — говорится в сообщении.
"Сотрудничество осуществляется в рамках долгосрочного контракта на экспорт в Египет компонентов ядерного топлива для реактора ETRR-2. Номенклатура продукции включает урановые компоненты, а также изделия из алюминиевого сплава и порошка алюминия. Поставка будет выполнена в 2024 году", — отмечает ТВЭЛ.