МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сообщила о подписании с Египтом документов на запланированную на 2024 год поставку компонентов низкообогащенного топлива для научного реактора ETRR-2. ТВЭЛ выпустила юбилейную топливную кассету для ядерных реакторов

"Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК, предприятие ТВЭЛ) и Организация по атомной энергии Египта (EAEA) подписали контрактные документы на поставку в Египет компонентов низкообогащенного ядерного топлива", — говорится в сообщении.

"Сотрудничество осуществляется в рамках долгосрочного контракта на экспорт в Египет компонентов ядерного топлива для реактора ETRR-2. Номенклатура продукции включает урановые компоненты, а также изделия из алюминиевого сплава и порошка алюминия. Поставка будет выполнена в 2024 году", — отмечает ТВЭЛ.