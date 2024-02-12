МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. KMZ выполнил заказ "Росэнергоатома", связанный с безопасностью АЭС

Как сообщил "Росатом", Лихачев в Турции провел рабочую встречу с министром энергетики и природных ресурсов страны Альпарсланом Байрактаром.

Лихачев также посетил строительную площадку АЭС "Аккую" и провел совещание с руководителями проекта.

"Росатом сегодня реализует проекты строительства двух крупнейших атомных строек на планете: АЭС "Аккую" в Турции и АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. В Турции первый блок находится уже в завершающей стадии. Работы ведутся в четком соответствии с графиком", — сказал Лихачев, слова которого приводятся в сообщении "Росатома".

"Строительная готовность первого блока — более 90%. Смонтировано все оборудование ядерного острова. В машинном зале идет монтаж статора, основания генерирующей системы — это самое тяжеловесное оборудование на атомной станции", — добавил Лихачев.