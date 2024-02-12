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"Росатом" отчитался о строительстве АЭС "Аккую" в Турции
Энергетика
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%, заявил... ПРАЙМ, 12.02.2024
энергетика, новости, росатом, аэс "аккую", турция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Как сообщил "Росатом", Лихачев в Турции провел рабочую встречу с министром энергетики и природных ресурсов страны Альпарсланом Байрактаром.
Лихачев также посетил строительную площадку АЭС "Аккую" и провел совещание с руководителями проекта.
"Росатом сегодня реализует проекты строительства двух крупнейших атомных строек на планете: АЭС "Аккую" в Турции и АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. В Турции первый блок находится уже в завершающей стадии. Работы ведутся в четком соответствии с графиком", — сказал Лихачев, слова которого приводятся в сообщении "Росатома".
"Строительная готовность первого блока — более 90%. Смонтировано все оборудование ядерного острова. В машинном зале идет монтаж статора, основания генерирующей системы — это самое тяжеловесное оборудование на атомной станции", — добавил Лихачев.