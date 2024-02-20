2024-02-20T16:42:38+03:00
2024-02-20T16:42:38+03:00
2024-02-20T16:42:38+03:00
2024
https://1prime.ru/energy/20240220/843121818.html
Минэнерго рассчитывает утвердить энергостратегию России до 2050 года летом
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минэнерго РФ продолжает работу над энергетической стратегией РФ до 2050 года, предлагает утвердить ее летом, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе пресс-конференции... ПРАЙМ, 20.02.2024
энергетика, новости, россия, минэнерго рф, энергетическая стратегия
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/45/834864505.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/45/834864505.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/45/834864504.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/45/834864504.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/44/834864492.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83486/44/834864492.jpg
https://1prime.ru/gas/20240218/843102428.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Минэнерго РФ продолжает работу над энергетической стратегией РФ до 2050 года, предлагает утвердить ее летом, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе пресс-конференции на форуме "Россия" на ВДНХ.
"Есть поручение президента (РФ — Владимира Путина — ред.) разработать стратегию до 2050 года. Рабочий вариант этой энергостратегии уже есть, мы ее обсуждаем с экспертным сообществом, с ведомствами начинаем обсуждать, даже в правительстве показали уже варианты и ушли на доработку. Наше предложение — немного сместить сроки ее принятия, утверждения, исходя из событий, которые предстоят — выборы, формирование правительства — чтобы утвердить в начале полугодия, в июне. Над этим работаем", — сказал он.
Энергостратегия – основной документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели, и задачи на долгосрочный период. В настоящее время в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года.
Разработку новой энергостратегии Минэнерго ранее планировало завершить во второй половине прошлого года.