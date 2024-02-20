МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Минэнерго РФ продолжает работу над энергетической стратегией РФ до 2050 года, предлагает утвердить ее летом, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе пресс-конференции на форуме "Россия" на ВДНХ. Путин назвал самого надежного партнера в сотрудничестве по энергоресурсам

"Есть поручение президента (РФ — Владимира Путина — ред.) разработать стратегию до 2050 года. Рабочий вариант этой энергостратегии уже есть, мы ее обсуждаем с экспертным сообществом, с ведомствами начинаем обсуждать, даже в правительстве показали уже варианты и ушли на доработку. Наше предложение — немного сместить сроки ее принятия, утверждения, исходя из событий, которые предстоят — выборы, формирование правительства — чтобы утвердить в начале полугодия, в июне. Над этим работаем", — сказал он.

Энергостратегия – основной документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели, и задачи на долгосрочный период. В настоящее время в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года.

Разработку новой энергостратегии Минэнерго ранее планировало завершить во второй половине прошлого года.