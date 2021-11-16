МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Краха российской экономики в ближайшем будущем не предвидится, но уже сейчас есть несколько предвестников "черных лебедей", которые могут привести к экономическому кризису. Ольга Беленькая из "Финам" собрала семь главных событий, которые потенциально могут привести к дефолту.

В первую очередь, это не прекращающаяся пандемия. Появляются новые агрессивные и невосприимчивые к вакцинам штаммы коронавируса, что вынуждает власти вновь задуматься о жестких локдаунах. Закрытие стран неизбежно может привести к резкому падению спроса на авиаперелеты и путешествия, что негативно отразится на ценах на нефть, а также усугубить и так плачевную ситуацию с цепочками поставок.

Основные риски также связаны с уменьшением спроса и падением цен на сырьевые товары.

Хотя мы ожидаем умеренного снижения цен на энергоресурсы, есть риски возвращения к иранской ядерной сделке, в результате которой с Ирана будут сняты санкции, а на рынок вернется нефть этой страны, что приведет к снижению мировых цен.

Спрос на энергоресурсы также может сократиться из-за возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Одним из предвестников "черного лебедя" в российской экономике могут стать геополитические риски. Среди наиболее жестких мер, обсуждаемых на Западе: отключение России от SWIFT, блокировка долларовых активов и транзакций крупнейших госбанков, нефтегазовое эмбарго. Впрочем, пока такое развитие событий маловероятно, поскольку подобные ограничительные меры не только бы принесли серьезный ущерб российской экономике, но имели бы негативный эффект и для западных стран.

Также есть риски краха концепции "временного" характера глобальной инфляции, которой пока придерживаются крупнейшие мировые центробанки. С долларовой инфляцией выше 6% и рекордным за 25 лет ростом цен производителей в Китае уверенности в том, что дисбалансы между спросом и предложением "рассосутся" сами собой, становится все меньше.

Здесь важно, как себя поведут центральные банки. С одной стороны, им нужно не допустить потери рынками доверия к их способности обеспечить ценовую стабильностью, то нельзя запаздывать с повышением ставок.

При этом если регуляторы решат, что они упустили ситуацию и для восстановления доверия им нужно резко и быстро начать повышение ставок, это может привести к обвалу фондовых рынков.

Для России это тоже важно, поскольку быстрое повышение ставок центробанками развитых стран обычно приводит к оттоку капитала со стран с развивающимися рынками и ослаблению их валют.

К кризису может привести и избыточное ужесточение денежно-кредитной политики Банком России. В октябре регулятор повысил ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 7,5%, а уже в декабре этот показатель может превысить 8% — и это далеко не предел. Ограничение потребительского кредитования вместе с полным возвращением к бюджетному правилу уже со следующего года может ослабить темпы потребления и замедлить рост экономики.

На российской экономике может отразиться экономический кризис в Китае. Один из основных рисков Поднебесной сейчас связан с сектором недвижимости, где долговые проблемы крупнейшего застройщика Evergrande с обязательствами более $300 млрд распространяются и на другие компании сектора. По различным оценкам, прямо и косвенно с недвижимостью связано 25-30% китайской экономики и около 40% активов банковского сектора Китая. Таким образом, в случае спада в секторе недвижимости он будет оказывать негативное влияние на всю китайскую экономику, спрос на сырьевые товары, связанные со строительством (металлы, железная руда, другие стройматериалы), финансовые рынки.

И наконец — в следующем году пройдут промежуточные выборы в Конгресс США. С учетом снижения рейтинга Джо Байдена и неожиданного поражения демократов на выборах губернатора Вирджинии, неизвестно, удастся ли демократам сохранить хрупкое преимущество в Сенате и небольшое большинство в Палате представителей.

Если республиканцы получат большинство при президенте-демократе, администрация Байдена будет испытывать существенно большие, чем сейчас, трудности, при проведении своих экономических планов через Конгресс, согласовании бюджета, повышении потолка госдолга, возможным шатдаунам.

"Политический клинч" может негативно отражаться на рынках.