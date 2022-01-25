МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Возникающие проблемы со здоровьем на фоне инфекции COVID-19 можно подразделить на осложнения, связанные с длительно протекающими, затянувшимися симптомами, а также с развитием после перенесенного заболевания целого ряда аутоиммунных патологий у людей, который могли быть к этому предрасположены, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой факультетской терапии СПбГУ, д.м.н., профессор Александр Шишкин. Глава ВОЗ спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

По его словам, постковидный синдром у переболевших наблюдается достаточно часто, как у лиц, перенесших тяжёлую, так и лёгкую форму: по данным различных источников от 30 до 80 %. "Ясно, что сама болезнь это ещё аутоиммунный процесс и иммунотромбоз, поэтому многие осложнения возникают в этой сфере. Среди них наблюдаются и весьма серьезные — миокардиты, миалгии, сосудистые нарушения, ревматоидный артрит (поражение суставов), бронхиальная астма, сохраняющиеся длительное время одышка и кашель, увеличение лимфоузлов, различные неврологические нарушения, вызванные поражением как ЦНС, так и периферической нервной системы (дискоординация движений, дефицит внимания, усталость, нарушение памяти, бессоница)", — рассказал Шишкин.

Осложнения, по его мнению, могут наблюдаться в течение года после перенесенной болезни, а то и дольше.

"У одной из пациенток, переболевшей ковидом, оказался повышен иммуноглобулин М, который, как правило, отражает остроту инфекционного процесса, спустя почти год после болезни, то есть, согласно анализу, она продолжает болеть до сих пор", — рассказал он.

По словам Шишкина, люди, имеющие аутоиммунные заболевания в анамнезе, могут болеть не слишком тяжело и не иметь серьёзных осложнений от ковида. Причина проста: многие из них находятся на активной противовоспалительной антицитокиновой терапии (принимают такие препараты, как метотрексат, преднизолон, цитостатики, биопрепараты), которые активно влияют на аутоиммунный процесс и используются сегодня для лечения "цитокинового шторма" при ковидной инфекции.

Несомненно, что главный успех в лечении и профилактике пост-COVID-синдрома — это целостный, мультидисциплинарный подход с участием большой команды медицинских специалистов. Назван наиболее опасный при коронавирусе ген

"Уменьшить риск возникновения постковидного синдрома станет возможно, как только изменится сам алгоритм лечения и врачи смогут перейти от общих протоколов, стандартов и схем к персонализированной терапии. Нынешняя нагрузка на отечественную систему здравоохранения это сделать пока не позволяет!, — пояснил Шишкин.