МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Предписание Банка России для брокеров о взимании комиссии не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже, укладывается в действия финансовых властей по ограничению оттока капитала, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко. Считаем деньги. Куда пойдет триллион из кубышки

"Данная мера укладывается в действия финансовых властей по ограничению оттока капитала. В утренние часы сообщение о введении комиссии позволило рублю начать день с заметного укрепления", — отметил он.

Однако в целом такое решение регулятора является лишь одним из целого комплекса мер, которые смогут более заметно отразиться на валютном рынке (с точки зрения стабилизации рубля) только лишь через определенное время, добавил Кравченко.

Напомним, утром в среду брокеры сообщили, что Банк России предписал с 9.00 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке долларов, евро и фунтов стерлингов на бирже физическими лицами. Пресс-служба регулятора в ответ на запрос РИА Новости заявила, что эта комиссия выравнивает условия между брокерами и банками.

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