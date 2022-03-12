МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Совершение действий, которые выражаются в нарушении порядка доступа и ознакомления со сведениями, содержащимися в переписке либо со сведениями о переписке, образуют состав преступления, предусмотренного ст. 138 УК РФ. Однако в исключительных случаях это право могут нарушить, рассказывает агентству "Прайм" заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Эксперт рассказал, куда девается удаленная переписка в мессенджере

"Действующее законодательство содержит только одно основание для ограничения конституционного права на тайну переписки — наличие судебного решения (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, ч. 1 ст. 13 УПК РФ)", — указывает юрист.

Ознакомление и фиксация личной переписки до возбуждения уголовного дела могут иметь место при проведении уполномоченными органами оперативно-розыскных мероприятий.

"Вместе с тем, для проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционное право на тайну переписки, помимо предварительного мотивированного постановления суда, необходимо также наличие информации о (1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно; (2) о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно; (3) о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации", — говорит адвокат.

Ограничить право на тайну переписки без судебного решения можно лишь в исключительных случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению (угрозе совершения) преступления, однако получить одобрение суда всё же придётся в течение 48 часов с момента проведения мероприятий. Клишас обвинил Meta в экстремизме

Аналогичные требования к наличию судебного решения предъявляются и для подтверждения законности проведения следственных действий, ограничивающих право на тайну переписки, в рамках конкретного уголовного дела.

"При отсутствии приведенных оснований ознакомление, фиксация, передача информации из личной переписки лицами (в том числе должностными), не являющимися стороной переписки, носит неправомерный характер", — предупреждает Данилов.