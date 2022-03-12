Адвокат Данилов: право на тайну переписки можно нарушить в исключительных случаях, названных в УК РФ
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Совершение действий, которые выражаются в нарушении порядка доступа и ознакомления со сведениями, содержащимися в переписке либо со сведениями о переписке, образуют состав преступления, предусмотренного ст. 138 УК РФ. Однако в исключительных случаях это право могут нарушить, рассказывает агентству "Прайм" заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
"Действующее законодательство содержит только одно основание для ограничения конституционного права на тайну переписки — наличие судебного решения (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, ч. 1 ст. 13 УПК РФ)", — указывает юрист.
Ознакомление и фиксация личной переписки до возбуждения уголовного дела могут иметь место при проведении уполномоченными органами оперативно-розыскных мероприятий.
"Вместе с тем, для проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционное право на тайну переписки, помимо предварительного мотивированного постановления суда, необходимо также наличие информации о (1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно; (2) о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно; (3) о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации", — говорит адвокат.
Ограничить право на тайну переписки без судебного решения можно лишь в исключительных случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению (угрозе совершения) преступления, однако получить одобрение суда всё же придётся в течение 48 часов с момента проведения мероприятий.
Аналогичные требования к наличию судебного решения предъявляются и для подтверждения законности проведения следственных действий, ограничивающих право на тайну переписки, в рамках конкретного уголовного дела.
"При отсутствии приведенных оснований ознакомление, фиксация, передача информации из личной переписки лицами (в том числе должностными), не являющимися стороной переписки, носит неправомерный характер", — предупреждает Данилов.
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