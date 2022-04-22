МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Проблемы в сфере импортозамещения создали лоббисты иностранных производителей, а также разрыв между научными разработками и массовым производством и недостаток финансирования отечественных разработчиков и производителей, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры национальной экономики Экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. Эксперт рассказал о проблемах с импортозамещением

По его словам, в российской промышленности импортозамещение до сих пор носило более формальный характер. В случае введения нового пакета антироссийских санкций, находился аналог санкционного товара в Китае или в других стран Юго-Восточной Азии, а то и вовсе срабатывал "серый импорт" — шли поставки оригинального товара через третьи страны или посредников.

Срабатывал, по мнению Зайнуллина, и злой умысел: отечественные разработки замораживались — им перекрывали доступ к финансированию или принимали решение о закупке импортных аналогов. И все это — результат действия зарубежных лоббистов.

"Среди наиболее чувствительных сфер, зависимых от импорта сегодня, можно назвать медицинские товары и фармацевтику. Самое интересное, что и медицинскую технику и лекарственные препараты наши предприятия и разрабатывают, и производят, но, к сожалению, в малых объемах, так как доля импорта достигает 70%", — считает Зайнуллин.

В этих отраслях, по его мнению, необходимо приложить наибольшие усилия по импортозамещению, к примеру по аналогии с особыми экономическими зонами освободить компании, разрабатывающие и производящие фармацевтическую и медицинскую продукцию от налогов на 5 лет, предоставить им льготные или беспроцентные кредиты долгосрочные кредиты. У компаний, которые находятся в тяжелой финансовой ситуации возможен был бы выкуп контрольного пакета акций в государственную собственность и необходимое дофинансирование.

"Трудная ситуация сложилась и в авиации: доля отечественного авиапарка более чем на 70% состоит из импортных самолетов, при том, что имеются и советские разработки и новые российские, да и массовое производство российских самолетов может быть налажено в течение 3 — 5 лет при том, что в России есть и действующие авиационные конструкторские бюро, и производственная база и кадровые потенциал и средние и высшие учебные заведения", — убежден Зайнуллин. То есть имеется все для развития отечественного авиапрома, кроме политической воли закупать именно российские самолеты.

Аналогично, по его словам, складывается ситуация и в электронике, текстильной промышленности, оборудования для нефтегазовой отрасли, где доля импорта достигает 50%

"Зависимость от импорта в конечном потреблении наиболее высока (более 50%) в товарах текстильной промышленности и фармацевтики, в электрооборудовании, авто, компьютерах. В бумажной и химической продукции, а также в металлопродукции ее уровень варьируется от 30% до 50%", — подытожил эксперт.