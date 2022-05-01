МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. С 1 января 2021 года действует закон, запрещающий разводить открытый огонь на дачных участках. Таким образом государство борется с частыми возгораниями лесопосадок в летний период. Но это не значит, что теперь на дачах нельзя готовить шашлык и утилизировать сухостой. Если владельцы участков захотят пожарить мясо, сжечь сухую траву и не нарушить закон, им придется оборудовать для этого специальное место, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин. Россияне резко нарастили траты на шашлык

Таким местом, по словам юриста могут служить:

яма глубиной не менее 30 см, шириной не более 1 метра. По краям кострище нужно обрамить огнеупорным кирпичом, сделать насыпку песка или расчистить место до голой почвы в радиусе 40 см;

железная бочка объемом не больше 1 кубического метра. Она должна быть установлена на ровной площадке либо над небольшим углублением в земле и иметь крышку;

металлический мангал для жарки шашлыка.

Устроить такое место необходимо на расстоянии не меньше 50 метров от домов и хозпостроек, 30 метров — от лиственной лесополосы, 100 метров — от хвойного леса. Территорию рядом с кострищем (в радиусе 10 метров) нужно расчистить от сухих листьев, веток и других легковозгораемых материалов.

Если гражданин использует для сжигания сухостоя бочку, требования к минимально допустимым расстояниям уменьшаются вдвое. Насыпка из песка в этом случае тоже не нужна.

"Не разрешается оставлять горящий костер без присмотра. Правила пожарной безопасности обязывают дачников располагать рядом с открытым огнем ведро с водой, песком, металлический лист. Также рекомендуется иметь при себе мобильный телефон для связи с пожарной службой", — говорит эксперт. Юристы оценили новые противопожарные запреты

Разжигать огонь, по словам Редина, запрещено на торфяных почвах, под деревьями, при ветре свыше 10 метров в секунду. После того, как костер сгорит, угли нужно залить водой.

Нарушение требований Постановления № 1479 наказывается штрафом. Дачнику, организовавшему костер в неположенном месте, придется заплатить 2-3 тысячи рублей. Если правонарушение совершило должностное лицо — 6-15 тысяч рублей.

Если в населенном пункте введен противопожарный режим, величина штрафа увеличится до 4 тысяч.

"Если же разведенный огонь стал причиной пожара, который испортил имущество, отдать государству придется от 4-5 тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафа — 15-30 тысяч рублей. Но самые высокие штрафы предусмотрены для организаций. Юридическому лицу, нарушившему требования пожарной безопасности, придется заплатить 150-200 тысяч рублей", — отмечает юрист.