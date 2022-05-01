Юрист Редин: разводить огонь на дачном участке нужно по правилам, иначе грозит штраф от 2 тыс рублей
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. С 1 января 2021 года действует закон, запрещающий разводить открытый огонь на дачных участках. Таким образом государство борется с частыми возгораниями лесопосадок в летний период. Но это не значит, что теперь на дачах нельзя готовить шашлык и утилизировать сухостой. Если владельцы участков захотят пожарить мясо, сжечь сухую траву и не нарушить закон, им придется оборудовать для этого специальное место, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
Таким местом, по словам юриста могут служить:
- яма глубиной не менее 30 см, шириной не более 1 метра. По краям кострище нужно обрамить огнеупорным кирпичом, сделать насыпку песка или расчистить место до голой почвы в радиусе 40 см;
- железная бочка объемом не больше 1 кубического метра. Она должна быть установлена на ровной площадке либо над небольшим углублением в земле и иметь крышку;
- металлический мангал для жарки шашлыка.
Устроить такое место необходимо на расстоянии не меньше 50 метров от домов и хозпостроек, 30 метров — от лиственной лесополосы, 100 метров — от хвойного леса. Территорию рядом с кострищем (в радиусе 10 метров) нужно расчистить от сухих листьев, веток и других легковозгораемых материалов.
Если гражданин использует для сжигания сухостоя бочку, требования к минимально допустимым расстояниям уменьшаются вдвое. Насыпка из песка в этом случае тоже не нужна.
"Не разрешается оставлять горящий костер без присмотра. Правила пожарной безопасности обязывают дачников располагать рядом с открытым огнем ведро с водой, песком, металлический лист. Также рекомендуется иметь при себе мобильный телефон для связи с пожарной службой", — говорит эксперт.
Разжигать огонь, по словам Редина, запрещено на торфяных почвах, под деревьями, при ветре свыше 10 метров в секунду. После того, как костер сгорит, угли нужно залить водой.
Нарушение требований Постановления № 1479 наказывается штрафом. Дачнику, организовавшему костер в неположенном месте, придется заплатить 2-3 тысячи рублей. Если правонарушение совершило должностное лицо — 6-15 тысяч рублей.
Если в населенном пункте введен противопожарный режим, величина штрафа увеличится до 4 тысяч.
"Если же разведенный огонь стал причиной пожара, который испортил имущество, отдать государству придется от 4-5 тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафа — 15-30 тысяч рублей. Но самые высокие штрафы предусмотрены для организаций. Юридическому лицу, нарушившему требования пожарной безопасности, придется заплатить 150-200 тысяч рублей", — отмечает юрист.
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