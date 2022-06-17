МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент Владимир Путин заверил, что Россия не пойдет по пути самоизоляции и не станет плясать под дудку Запада. Вместо этого она будет налаживать связи с дружественными государствами и создавать условия для развития бизнеса и экономики.

Глава государства констатировал, что нынешний форум происходит в очень непростое время. Под ударом оказались основные экономические принципы, деловая репутация, доверие к валютам. Они подорваны Западом во имя своих геополитических иллюзий.

ИЛЛЮЗИИ ЗАПАДА…

Это началось задолго до событий последних месяцев. Причина — безответственная политика стран "большой семерки".

"Наши западные партнеры намеренно подорвали международные устои во имя своих геополитических иллюзий", — констатировал Путин. США, провозгласив победу в холодной войне, объявили свои интересы священными и начали игру в одни ворота. В этих условиях мир неустойчив.

Происходят тектонические, революционные изменения в мировой политике и экономике, однако Запад мыслит категориями прошлого века, пытается противодействовать ходу истории. Правящие элиты Запада пребывают в иллюзиях и не желают замечать изменения, считая, что остальные страны — их колонии второго сорта.

…И ИХ КРАХ

Это уже отразилось на Европе — политики региона "пляшут под чужую дудку", утратив политический суверенитет. Этим нанесен тяжелый удар экономике, реальные интересы европейцев и бизнеса ни во что не ставятся. За это ЕС уже расплачивается скачком инфляции. "Только прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут за год превысить 400 млрд долларов, и эти издержки ложатся на людей", — констатировал Путин. Он предрек региону утрату глобальной конкурентоспособности, дальнейшее усиление неравенства и раскол в обществе. Это чревато всплеском радикализма и в перспективе сменой элит.

США же раньше были крупными поставщиками продовольствия,а теперь только печатают деньги и скупают продукты по всему миру.

Теперь западные страны запустили печатный станок, покрывая свои дефициты, и пытаются свалить ошибки, которые привели к росту цен и проблемам в энергетике на проводимую Россией спецоперацию на Украине. "Все чаще слышу про "путинскую инфляцию", это рассчитано на тех, кто читать и писать не умеет, действия РФ в Донбассе тут не при чем", — сказал Путин.

Рост цен на энергоносители начался задолго до спецоперации, а его причиной стали ошибки и просчеты западных элит, которые включали "бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов".

ЭКОНОМИКУ УДАЛОСЬ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ

В попытке надавить на Россию и свалить на нее свои ошибки Запад ввел против РФ "безумные и бездумные" санкции. Но нахрапом и с наскока смять российскую экономику не удалось. Власти России шаг за шагом нормализуют экономическую ситуацию, работая бок о бок с бизнесом, собранно и сплоченно. Россия не пошла и не пойдет по пути самоизоляции, заверил президент.

"Вначале мы стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть, затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест", — сообщил Путин.

Высокая ключевая ставка препятствует росту экономики, но она позволила сохранить сбережения населения в банках. Инфляция продолжает снижаться, экономическая динамика стабилизируется. "16,7% большая инфляция, мы будет работать над ее снижением", — заявил Путин. При этом цель достижения инфляции в 4% в России сохраняется.

Благодаря принятым мерам мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись, заклинания про доллар по 200 рублей так и остались частью информационной борьбы Запада против России, констатировал глава государства.

ДЕНЬГИ И СПРОС

Теперь следует создать условия для развития производства и предложения на внутреннем рынке, восстанавливать спрос и кредитование экономики. Необходимо смещаться от мер бюджетного стимулирования деловой активности в сторону рыночных механизмов.

Одна из мер — выделение на фабрику проектного финансирования ВЭБа 120 миллиардов рублей. Это обеспечит дополнительное кредитование в объеме порядка 0,5 триллиона рублей.

Для стимулирования спроса на жилье следует снизить ставку по льготной ипотеке до 7% годовых. Срок действия меры будет прежним — до конца года.

Кроме этого, Путин предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ — сейчас отрасль хронически недоинвестирована. "Свыше 40% сети подлежит замене, отсюда низкая эффективность и большие потери", — констатировал он.

ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Необходимо также аккуратно подойти к декриминализации экономических составов, к примеру, тех, кто работает без лицензии или аккредитации, заявил Путин.

Следует на постоянной основе отказаться от плановых проверок бизнеса, работа которого не связана с риском причинения вреда.

Необходимо пересмотреть основания заключения под стражу и сроки предварительного следствия для предпринимателей. Часто эти нормы применяются там, где нет объективной необходимости. В результате еще на этапе следствия предприятия вынуждены приостанавливать свою деятельность или вовсе закрываться.

Правительство РФ в ближайшие месяцы определит критерии реформы, касающейся проверок бизнеса. Соответствующий закон при необходимости может быть рассмотрен до конца осени.

Осенью будут подняты вопросы по работе правоохранительных органов, касающиеся незаконного возбуждения уголовных дел против бизнеса. Немало таких дел не доводятся до суда, добавил президент.

К осени Путин попросил кабмин представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров. Он должен заработать с 1 января 2023 года. Производители в промышленных кластерах должны получать льготные кредиты на 10 лет по ставке не более 7% годовых.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Путин поддержал призыв ООН к диалогу по продбезопасности. Россия не препятствует поставкам украинского зерна на рынок, заверил он. Есть пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна, пусть киевские власти сами решают, как это сделать.

Глава государства отметил, что из-за нехватки удобрений на мировом рынке цены на продукты пойдут вверх, что грозит голодом для бедных стран. Это будет на совести США и ЕС "Самый печальный вариант, если Украина будет поставлять зерно в обмен на оружие", — указал он.

При этом Россия способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Объем поставок зерна может вырасти в следующем сезоне до 50 миллионов тонн.

ВЫЗОВЫ НОВОЙ ЭПОХИ

По мнению президента, в ближайшие годы в мире будет запущен процесс конвертации ЗВР из теряющих свою ценность валют в реальные ценности. США могут в любой момент украсть чужие деньги, когда им что-то не понравится.

Перед Россией открываются новые возможности на фоне санкций. Следует работать системно и на перспективу.

"Надо предельно честно оценивать ситуацию в экономике и верить в свои силы, мы можем справиться с любыми вызовами и решить любую задачу", — заявил глава государства. Он призвал меняться и чувствовать дыхание времени: в новую эпоху Россия вступает мощной суверенной страной.