МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Россия — одна из важнейших стран для всей игровой индустрии. В силу последних событий, ряд международных гейминговых компаний ограничили свое присутствия на локальном рынке. Это не могло привести ни к чему, кроме как к попыткам обхода барьеров со стороны пользователей, рассказывает агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Россиянам назвали лучший способ приумножить сбережения

Как поясняет эксперт, большой процент игровых проектов базируется "на динамической монетизации". Пользователи скачивают игры, порой условно бесплатные, а позднее начинают докупать внутриигровые товары или расширения к текущему сюжету, дополняющие его "новыми интересными поворотами". Всё больше проектов становятся доступны только в виртуальном формате. Для поддержания этих трендов, крупные компании создают свои онлайн-магазины, одновременно закрывая альтернативные каналы сбыта для виртуальной продукции.

"Именно поэтому, при ограничении работы того или иного онлайн-стора, игроки фактически теряют возможность покупать новый контент, а иногда и вовсе не могут войти в игру. Механика вводимых ограничений обычно базируется на блокировке возможности пополнения виртуального кошелька в интернет-магазине. Для обхода этого препятствия, пользователи начинают искать альтернативные варианты и попадают на мошеннические сайты", — говорит Мясоедов.

По его словам, визуально они "тяжело отличимы от оригинальных", используют уже знакомые для геймеров формулировки и инструкции, таким образом усыпляя бдительность.

"Для пущей эффективности мошенники создают искусственный дефицит на те или иные позиции. Например, кошелёк Sony PlayStation Store можно пополнить с помощью подарочных карт с фиксированными суммами денег. Преступники заявляют о наличии таких карт на фейковых сайтах, но лишь нескольких номиналов, чаще особо крупных, создавая иллюзорность торговли аутентичным товаром", — предупреждает специалист.

Доверчивые клиенты вводят данные своей кредитной карты и либо сразу теряют запрошенную преступниками сумму денег, либо полностью компрометируют свои платежные данные. Из-за этого впоследствии становятся возможными хищения куда более крупных сумм денег, подчеркивает эксперт.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо внимательно следить за сайтами, на которые вы переходите в процессе поиска виртуального товара, которым являются в том числе и подарочные карты. Эксперт рассказал о перспективах появления "кладбищ" торговых центров

"Текст в адресной строке не должен содержать лишних символов, и переход на него должен производиться либо напрямую по точному названию, либо по ссылке с основной страницы поискового сервиса. Но лучше всего следить за новостями разработчиков игровых платформ. Практически все ведущие компании оставляют легальные лазейки для оплаты своих товаров и услуг. Что касается игровых карт, то в России их можно без особых сложностей приобрести, например, в крупных магазинах электроники", — заключил эксперт.