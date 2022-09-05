МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Варикозная болезнь вовсе не безобидная и требует пристального внимания и должное лечение, так как может усугубиться тромбозом вен. В запущенных случаях может и вовсе привести к развитию трофических язв. Об этом рассказывает агентству "Прайм" врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской Никита Ульянов. Врач назвала семь признаков скорых проблем со здоровьем

Эксперт выделил следующие первые признаки варикозной болезни:

• появление измененных вен (сосудистых звездочек, извитых вен, появление мягких "узлов" или "шариков" по ходу вен ног);

• отеки ног к вечеру, дискомфорт и усталость в ногах, синдром беспокойных ног;

• периодические судороги, зуд в области стоп или голеней.

"В норме вены собирает от органов, мышц, кожи, суставов отработанные материалы (углекислый газ, продукты распада глюкозы, молочную кислоту и пр.). За счет повреждения внутренней стенки вены, венозные клапаны утрачивают свою функцию. Кровоток по вене замедляется, а при прогрессировании заболевания даже идет в обратную сторону", — поясняет врач.

По словам флеболога, для лечения не всегда нужен скальпель, сейчас чаще всего проводят эндовазальную лазерную коагуляцию. Примечательно, что операции проводятся практически без разрезов, поэтому рубцов и шрамов можно не бояться.

Для профилактики варикоза врач рекомендует побольше спортивных нагрузок, связанных с активной работой икорных мышц (велосипед, эллипс, плавание), ношение компрессионного трикотажа, а также прием венотонизирующих препаратов, содержащих диосмин. Однако для назначения оптимального варианта лечения необходимо обратиться за консультацией к флебологу, резюмирует эксперт.