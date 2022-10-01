МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Метаболизм — это термин, который описывает все химические реакции в организме, поддерживающие его жизнь и функционирование. Чем выше его скорость, тем больше калорий организм сжигает в покое. Замедленный метаболизм является обратимым состоянием, при правильных изменениях в рационе питания и образе жизни его можно «ускорить» или «разогнать». Об этом рассказывает агентству "Прайм" врач-эндокринолог, диетолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской Анна Кривошеева. Продукты питания не планируется включать в параллельный импорт

По словам врача, чтобы "запустить" обмен веществ, необходимо:

∙ употребление достаточного количества белка. Так, на переваривание и всасывание белка требуется большой расход калорий. Потребление белка дает чувство сытости, тем самым предотвращая переедание. К тому же белок помогает сохранить мышечную массу;

∙ соблюдение водного режима — замена сладких напитков и других жидкостей водой автоматически снижает потребление калорий;

∙ физическая активность — кардиотренировки стимулируют обмен веществ, помогают сжигать калории, а интервальные тренировки высокой интенсивности активно уменьшают количество жировой ткани;

∙ полноценный сон — недостаток сна увеличивает риск развития ожирения. Кроме того, дефицит сна повышает уровень грелина — гормона голода, и снижает уровень лептина — гормона, контролирующего чувство сытости;

∙ употребление пробиотиков — кишечная микробиота влияет на многие аспекты нашего метаболизма, поэтому «неправильный» баланс микрофлоры может привести к тяге к нездоровой пище, колебаниям уровня сахара в крови и набору веса.

Также важно для правильного метаболизма не пропускать завтрак. Ведь именно завтрак ускоряет обмен веществ и поддерживает высокий уровень энергии в течение всего дня.

А вот увлечение такими добавками, как жиросжигатели и ускорители метаболизма в физиологических дозах не оказывают существенного влияния на потерю веса. "Но при употреблении данных веществ в значительно превышающих физиологически рекомендуемые дозы количествах возможно развитие потенциально опасных побочных эффектов", — предупреждает врач.

Если вы хотите сбросить лишние килограммы, наилучшим выбором будет сократить количество калорий в рационе и регулярно заниматься спортом, заверила диетолог.