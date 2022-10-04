МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Россиянам в сложившихся условиях для наибольшей сохранности валютных активов необходимо диверсицифировать вложения и не сосредотачивать их в валютах, подверженных инфраструктурным рискам, рассказал агентству "Прайм", аналитик КСП Капитал Михаил Беспалов. Банк России разработал дополнительные процедуры для расчета курсов валют

"Риски хранения сбережений в безналичных долларах и евро сейчас повысились, поскольку существует вероятность ввода санкционных ограничений против элементов российской финансовой инфраструктуры, которые затруднят биржевые торги этими валютами", — отметил собеседник агентства.

Эта ситуация также отражается в росте комиссий банков, они вводят дополнительные платежи для тех, кто продолжает использовать доллары и евро в качестве валют для хранения сбережений. В этих условиях целесообразно диверсифицировать вложения, не сосредотачивая их в валютах, которые подвержены инфраструктурным рискам, подчеркнул аналитик.

Сейчас российские инвесторы могут столкнуться с рядом сложностей в том числе и при приобретении зарубежных финансовых активов. "С 1 октября ЦБ предписал брокерам не исполнять сделки по приобретению неквалифицированными инвесторами зарубежных инструментов из недружественных стран, если их доля в портфеле в результате сделки превысит 15%. При этом некоторые брокеры из-за сложности с реализацией подобных мер полностью ограничивают неквалифицированных инвесторов в покупке таких инструментов", — пояснил эксперт.

Он советует даже квалифицированным инвестором, кому доступны сделки с иностранными акциями и облигациями, вкладывать средства в рисковые активы с осторожностью. "На фоне борьбы с инфляцией и повышения процентных ставок в мире, а также энергетического кризиса в Европе финансовые рынки могут находиться под давлением. При этом стоит учитывать, что если вы инвестируете через российского брокера, инфраструктурные риски также остаются на повестке дня", — пояснил Беспалов.

Вопрос распоряжения сбережениями сильно зависит от ситуации для владельца средств, напомнил он. "На мой взгляд, покупка каких-либо товаров без особой на то необходимости (просто потому, что есть опасения относительно валютного курса или возможности использовать валюту в будущем) является не лучшим выходом из ситуации. В качестве альтернативы можно рассмотреть изменение портфеля сбережений таким образом, чтобы доля тех инструментов, которые вызывают наибольшее опасения, была сокращена до минимума, а доходность и риски портфеля соответствовали долгосрочным целям и риск-профилю его владельца", — отметил аналитик.