МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. На сегодняшний день есть ряд возможностей инвестировать в винодельческую продукцию — от покупки собственно вина до приобретения виноградников, хозяйств или их акций. Наиболее интересны из них две — приобретение вина и фьючерсы на вино, которые начнут активно появляться в следующем году, рассказал агентству "Прайм" заместитель председателя правления РСХБ Денис Константинов в кулуарах Российского винодельческого форума. Российское вино останется доступным по цене, заявила Абрамченко

"В ближайшее время фьючерсы на вино займут важное место на рынке, мы очень позитивно оцениваем эту новацию", — сказал он.

В целом агропромышленный сектор сейчас находится в стадии роста, его значимость растет, а перспективы внушают оптимизм. В пользу этого говорят позитивные результаты, которые получают фермеры и крупные агрохолдинги.

В ближайшее время количество компаний, которые выступят с публичным размещением акций, увеличится, что будет интересно инвесторам, в том числе, частным, добавил Константинов. "Есть направления, которые интересны всем — прежде всего, это здоровые продукты: овощи, зелень, рыба, морепродукты. Ежегодное потребление рыбы и морепродуктов в ближайшие пять лет достигнет 23 килограммов — это намного больше, чем сейчас", — заключил он.