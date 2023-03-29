МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Не успела утихнуть шумиха вокруг банковского кризиса в США, как пошли разговоры о возможных проблемах в другом секторе — коммерческой недвижимости. Это лишь верхушка айсберга: кто еще падет жертвой легких денег, которые американская финансовая система раздавала налево и направо? Парад планет: в США сошелся "пасьянс финансового апокалипсиса"

Проблемы банковского сектора США пока далеки от разрешения. Их лишь отодвинули на некоторое время обещаниями дополнительной ликвидности и гарантиями для вкладчиков. Но добавилась новая угроза — коммерческая недвижимость (Commercial real estate — CRE. — Прим. ред.), которую в последние годы активно кредитовали американские банки средней руки.

Долги этого сегмента составляют 4,5 триллиона долларов, из которых около 70 процентов приходится на средние и мелкие банки. Кредитование коммерческой недвижимости стало выгодным после кризиса 2008 года и обвала subprime ипотеки: тогда вложения в офисы, торговые площади и гостиницы казались более надежными.

Карты спутала пандемия коронавирусной инфекции: многие бизнесы перешли на удаленку, спрос на аренду площадей сократился, многие помещения пустуют. В случае наступления рецессии эта динамика лишь ухудшится.

При этом пик погашений на 1,5 триллиона долларов приходится на 2023-2024 годы. Далеко не все заемщики смогут расплатиться с долгами. Резкое повышение ставок Федрезерва сделало заемные деньги дороже, поэтому вероятен всплеск дефолтов.

Осознание этого факта вкупе с маячащей впереди рецессией приводит к падению стоимости залоговых объектов — как в физическом смысле, так и на бирже. По оценке Bank of America, ценные бумаги, обеспеченные ипотекой на коммерческую недвижимость, находятся на самом низком уровне с октября 2009 года. Не очень хороший знак для региональных банков, имеющих огромные вложения в эти бумаги, констатируют инвестбанкиры.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск также предупредил о рисках коммерческой недвижимости.

"Это, безусловно, самая серьезная надвигающаяся проблема", — написал он в своем Твиттере. — "Ипотека тоже".

РИСКУЮТ ВСЕ

В целом риск неплатежей по ранее выданным кредитам велик — особенно у банков, несколько лет подряд раздававших "дешевые доллары" кому попало. По оценкам JPMorgan, убытки в банковском секторе могут составить 38 миллиардов долларов. США идут ва-банк: мир рискует захлебнуться под грудой долларов

Конечно, регуляторы стремятся не допустить масштабного кризиса, который чреват массовыми дефолтами, безработицей и рецессией. ФРС запустила программу кредитования банков под залог гособлигаций и ипотечных бумаг, которые принимаются не по сниженной рыночной цене, а по номиналу. Доступны и инструменты антикризисной поддержки долларовой ликвидности за пределами США.

Банки и сами ужесточают условия, поэтому вскоре кредиты станут дороже и недоступнее, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

"Это коснется, прежде всего, заемщиков с высоким краткосрочным долгом, плавающими процентными ставками, низким запасом ликвидности и слабым операционным денежным потоком. К таким компаниям могут относиться, например, венчурные предприятия, стартапы, криптобиржи. Доля дефолтов среди high yield заемщиков, скорее всего, будет расти", — прогнозирует она.

Проблемы на финансовом рынке касаются не только банков, но и прочих институтов, например, хедж-фондов, страховых компаний — любых сфер, где есть риск обесценивания облигаций из-за роста рыночных доходностей. В случае массового оттока клиентских средств и кризиса ликвидности их потенциальные банкротства также могут представлять определенный системный риск.

По мере завершения "эпохи легких денег" рост экономики замедлится, а рецессия приблизится. Под угрозой товары длительного пользования, в том числе, автомобили. Не исключено, что банки США вернутся к кредитованию жилищной ипотеки, спрос на которую более стабилен. Да и регуляторы охотнее ее поддерживают.

СЛИШКОМ ДОРОГИЕ ДОЛГИ

К проблемам в отдельных отраслях может добавиться кризис на рынке суверенного долга — как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Текущие доходности едва позволяют странам с высокой задолженностью обслуживать обязательства.

"Если же ставки будут еще выше, бюджеты таких стран, как Греция, Италия, Португалия могут с этим не справиться", — полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Рефинансировать долги при таких ставках чревато проблемами с обслуживанием в будущем — это окажется слишком дорогим удовольствием. Конечно, регуляторы могут прийти на помощь и в этом случае, но тогда появятся вопросы к устойчивости валют. Например, скупка госдолга Центробанком Японии привела к значительному ослаблению иены. Это уже грозит проблемами, при том, что страна всегда делала ставку на слабую нацвалюту. Куда незаметно утекли мировые капиталы и где они всплывут

Китай также столкнулся с кризисом недвижимости, но под ударом там не банки, а девелоперы, которым неоткуда брать деньги на достройку объектов. С помощью поддержки регуляторов стране удалось минимизировать зависимость от внешнего финансирования, но на других азиатских рынках ситуация хуже.

Европейским корпорациям угрожает потеря китайского рынка полупроводников из-за американских санкций, а также отказ от дешевых российских энергоносителей.

"Рост расходов на энергию делает европейскую промышленность малоэффективной. Эффект будет проявляться постепенно, но уже сегодня многие компании заявляют о переносе своих производств в Китай, США или другие страны", — напомнил Кочетков.

Если этот процесс будет набирать обороты, то он актуализирует множество неприятных проблем: от роста безработицы до потери существенной части налоговой базы для государственных бюджетов. Пока основные усилия регуляторов направлены на стабилизацию банковского сектора, но, по-видимому, для преодоления кризиса доверия потребуются дополнительные меры и в других сегментах.