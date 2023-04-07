МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Дедолларизация может стать одним из трендов XXI века — она уже набирает обороты, а попытки США оказать политическое влияние через доллар могут лишь ускорить процесс. Кто первый в очереди желающих перейти на торговлю в нацвалютах и сколько на это понадобится времени — в материале "Прайм". Не к добру. Россия спешит избавиться от внешнего долга

Тренд на замещение доллара США в международных расчетах начался спустя пару десятилетий после создания Бреттон-Вудской системы, положившей начало его мировому господству. Еще в 1969 году экономист Роберт Триффин указал на то, статус доллара как главной платежной единицы вынуждает США постоянно поддерживать дефицит платежного баланса. Но это подрывает доверие к американской валюте как к резервному активу.

Для преодоления "парадокса Триффина" были созданы специальные права заимствования (SDR), которые являются искусственным платежным средством для МВФ. Они имеют безналичную форму и в виде банкнот и монет не выпускаются, поэтому широкого распространения не получили.

В начале ХХI века Россия и Китай поднимали вопросы о пересмотре роли мировой резервной валюты. Тема зазвучала по-новому в разгар глобального экономического кризиса 2008-2009 годов. Во многих странах выросла доля расчетов в евро и нацвалютах.

В 2022 году эти процессы получили новый импульс из-за введения Западом беспрецедентных санкций против России. США используют свою валюту как инструмент политического давления, и многие держатели национальной "заначки" в долларах испугались — а вдруг они следующие в очереди? Например, у Китая есть серьезные противоречия со Штатами, а в американские "трежерис" вложено около триллиона долларов. Не будут ли они заморожены, как российские золотовалютные резервы?

СКОЛЬКО В МИРЕ ДОЛЛАРОВ

Пока американский печатный станок работает бесперебойно — в мире насчитывается примерно 5 триллионов наличных долларов и более половины находятся за пределами США. Если прибавить сюда средства на банковских счетах, чеках и фондах, получится в несколько раз больше.

При этом по состоянию на 2022 год доля США в мировой торговле составляет около 10 процентов, а в мировом ВВП — немногим более 20 процентов. Доля доллара в международных платежах и транзакциях гораздо больше, но уже начинает сокращаться. По данным международной системы SWIFT, в начале 2000-х годов в долларах осуществлялось 66 процентов мировых торговых операций, а сегодня — чуть более 40 процентов. Доля доллара в международных резервах стран снизилась с 71 процента в 1999 году до 59,5 процентов в 2021 году.

"В целом так называемый индекс международного использования доллара упал с 73,4 процентов в 2001 году до 66,6 процентов в 2020 году", — отметил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова Сергей Ермолаев.

КТО ПЕРВЫЙ НА ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЮ

Развивающиеся страны охотнее, чем развитые, прибегали к расчетам в долларах из-за нестабильности местных валют. Однако это им невыгодно, поскольку брать кредиты и отдавать приходится в "зеленых", даже если собственные валюты на минимуме и экономику штормит, а ставка Федрезерва растет, как сейчас. И даже Илон Маск забил тревогу: к США крадется новая беда

Поэтому именно развивающиеся страны стали настоящими флагманами дедолларизации. Россия, Китай, Индия, Бразилия, Аргентина все чаще переходят на нацвалюты в торговле друг с другом.

По темпам этого процесса лидирует Россия. С весны 2022 года объем сделок в паре рубль/юань вырос в восемьдесят раз. При этом по итогам 2022 года доля расчетов в долларах и евро в России снизилась с 87 до 48 процентов, говорит доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов.

По нефтегазовым сделкам в обход доллара лидируют Китай, Турция и Россия. Саудовская Аравия — крупнейший экспортер нефти — также выразила готовность продавать ее за другую валюту. Это наносит удар по самой идее нефтедоллара — привязке сырья к доллару США, которая и породила его мировое господство.

Китай постепенно наращивает объемы сделок в юанях с разными странами. Только за прошлый год показатель увеличился на 37 процентов. Это неудивительно, учитывая роль Китая в мировой торговле и инвестициях, а также стремление сделать юань полноценной альтернативой доллару.

А вот роль Индии в этом процессе пока недооценивают. Между тем, объем ее внешней торговли — более одного триллиона долларов в год, и она намерена полностью отказаться от привязки к американской валюте в сделках. Это существенно пошатнет мировое господство доллара.

Можно сказать, что Азию охватила настоящая волна дедолларизации. Казахстан, Лаос и Бангладеш торгуют с Китаем в юанях, а Сингапур, Малайзия, Индонезия и Таиланд создали систему, позволяющую проводить расчеты в местных валютах, минуя доллар.

Масштаб бездолларовых сделок расширяется и в Африке — все больше стран намерены вести бизнес в нацвалютах или юанях. То же касается Южной Америки, где обсуждается создание местной валюты "sur". Правда, этому континенту сложнее из-за сильной зависимости от США.

По словам Ермолаева, легче всего избавляться от доллара странам, чьи торговые потоки относительно сбалансированы — то есть, экспорт и импорт не сильно отличаются. Кроме того, поскольку доллар пока занимает доминирующую роль в международных резервах, держателям долларовых инструментов (прежде всего казначейских облигаций) невыгодно, чтобы они обесценивались.

Но тема альтернативных денежных единиц международных расчетов обсуждается все чаще. Один из вариантов — валюта стран БРИКС. Мусульманский мир обсуждает создание неуязвимой для американских ограничений системы "золотых платежей". А с появлением цифровых валют этот процесс должен ускориться.

СЧЕТ ИДЕТ НА ГОДЫ

Уход от гегемонии доллара может стать новым трендом ближайших десятилетий. Доверие к американской валюте снижается, а банковские кризисы последних месяцев этому способствуют. Кроме того, все больше стран опасается политического воздействия со стороны США. Эксперт назвала дедолларизацию "запоздалой историей"

Доля платежей по системе SWIFT вряд ли значительно снизится, поскольку ее контролируют сами Штаты, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций" Евгений Калянов. "По мере перехода других стран на расчеты в своих валютах, без использования доллара в качестве валюты посредника, доля валюты США начнет снижаться в обороте мирового валютного рынка", — прогнозирует он.

Прежде всего, сократится доля торговли сырьем за доллары, а это значит, эпохе господства нефтедоллара придет конец. Те же процессы вероятны в торговле продовольствием, металлами и прочими товарами.

На этом пути предстоит решать ряд вопросов. В первую очередь, необходима независимая экономическая политика и создание полноценной заменой SWIFT. "Как мы видим, независимые в экономике страны быстрее начинают уходить от долларовой системы в пользу собственных национальных валют", — отметил экономист Ходжа Кава.

Мировой опыт показывает, что переход от одной доминирующей резервной валюты к следующей занимает много времени, как минимум несколько десятилетий. Примером может служить фунт стерлингов. Британская империя доминировала в мировой экономике до Первой мировой войны, потом роль Великобритании начала быстро снижаться. Однако еще в 1950-е годы 55 процентов международных резервов в мире хранилось в этой валюте. Роль доллара тоже будет снижаться, но скорее всего это займет также несколько десятилетий, заключил Ермолаев.