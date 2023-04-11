МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Опасаясь неопределенности вокруг американской экономики, инвесторы начали диверсифицировать портфели, переведя часть средств в активы Европы и Китая. Насколько значим этот тренд и не получится ли так, что мировые капиталы если не оставят США, то будут распределяться более равномерно? Раскрыта угроза, которую таит в себе новый курс рубля

Как пишет издание Financial Times, в этом году инвесторы вывели из фондов акций США 34 миллиарда долларов. При этом в фонды акций Европы поступило десять миллиардов долларов, а приток в азиатские фонды составил порядка 16 миллиардов долларов.

Эта тенденция легко объяснима — по итогам прошлого года американские индексы просели сильнее европейских. Отток с американского рынка связан с банковским кризисом в Америке и продолжающимся повышением ставки Федрезерва. Она уже достигла пяти процентов, что повышает вероятность рецессии.

ИНВЕСТОРЫ ОГЛЯДЫВАЮТСЯ ПО СТОРОНАМ

Денежно-кредитную политику ужесточает большинство стран, но последствия у этого разные. Технологические компании, на которые делают ставку США, сильнее просели из-за роста ставок, нежели финансовый и сырьевой секторы, на которые ориентирована Европа. Общеевропейский Stoxx 600 растет четыре квартала подряд и весь год превосходил американский S&P 500. Это лучший результат с 2008 года, а инвесторы часто покупают историческую доходность.

Интерес к азиатским бумагам связан с ожиданиями бурного восстановления китайской экономики после выхода из карантина.

"Китай и другие азиатские страны сейчас являются магнитом для инвесторов, так как рост КНР по официальным оценкам составит в этом году пять процентов. Кроме того, на китайском финансовом рынке много привлекательных акций", — пояснил инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Китай находится в "противоцикле" к США и Европе — если они падают, то он растет, и наоборот. В этом году в Соединенных Штатах ожидается рост всего в один процент или даже рецессия в негативном сценарии.

Кроме того, сравнительно низкая оценка акций в Гонконге и Китае дает больше комфорта инвесторам, нежели американский рынок. Дифференциал процентных ставок также работает в пользу Китая, где регулятор держит ключевые ставки низкими, в отличие от США, при этом ФРС не прошла пик ужесточения.

"Переоткрытие страны после отмены локдаунов простимулирует промышленность и потребление. Я думаю, что весь азиатский регион, который "питается" от Китая, сможет получить свою долю капитала", — рассуждает руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых. Закат гегемона: кто первый в очереди на дедолларизацию

Желание диверсифицировать страновой риск в этой ситуации логично, хотя инвестиции в европейские акции не особо понятны — перспективы региональной экономики пока выглядят хуже американских из-за геополитических рисков.

Впрочем, объемы перетока средств в бумаги Европы и Китая пока сравнительно невелики. Так, суммарная капитализация S&P 500 составляет 34 триллиона долларов, а ежедневный объем торгов в 2023 году колеблется в диапазоне трех-девяти миллиардов долларов в день. Таким образом, с американского рынка утекла сумма, эквивалентная примерно неделе торгов.

"Можно сделать вывод, что оттоки относительно небольшие и на общую картину не сильно влияют", — считают аналитики УК "Альфа-Капитал".

КОМУ ДОСТАНУТСЯ ДЕНЬГИ

Но так или иначе, тренд налицо. Американский рынок был изрядно перегрет в последние годы, а сейчас на фоне ослабления доллара к мировым валютам и угрозы возможной рецессии инвесторы действительно диверсифицируют свои активы.

В целом это нормальный и вполне естественный процесс: деньги перетекают туда, где стабильнее и больше перспектив роста. Если ситуация с экономикой США не стабилизируется, а ставки продолжат расти, процесс, вероятно, продолжится. Капиталы будут в большинстве своем осторожно искать в мире новые точки роста, уверены эксперты.

Однако не все так просто. Маловероятно, что США в ближайшие годы существенно потеряют свои позиции и лишатся звания мирового финансового лидера.

"В Китае специфическое законодательство, оно не позволят иностранным акционерам в прямом смысле владеть акциями компаний. На мой взгляд, это существенное ограничение, имеющее к тому же ряд дополнительных рисков", — полагает эксперт аналитического центра университета "Синергия" Екатерина Федюкович.

Вероятно, будет продолжаться региональная диверсификация, но признаков перспектив массового исхода капиталов из США пока нет. Более того, при стабилизации экономики и позитивных прогнозах мы можем увидеть ситуацию, противоположную сегодняшней. Не к добру. Россия спешит избавиться от внешнего долга

В конце концов, доллар по-прежнему сохраняет значительную долю рынка в расчетах и резервах, а альтернатив, сравнимых по глубине и разнообразию финансовых активов, для инвесторов пока не придумали.

ДО КИТАЯ ПЕШКОМ

Перспективы прочих рынков пока оцениваются скептически — определенную долю регионального капитала они привлекут, но вот в качестве желанной гавани для мирового капитала не рассматриваются по геополитическим или экономическим причинам.

Характерный пример — ОАЭ: при том, что многие бумаги местных эмитентов наращивают популярность, в том числе, у международных фондов, по массовой популярности им пока далеко даже до Китая из-за неспокойных ближневосточных соседей и недостаточно развитой инфраструктуры для масштабных инвестиций. Возможно, в будущем ситуация изменится к лучшему.

"Дальнейшее движение капиталов будет зависеть от макроэкономической статистики и корпоративной отчетности, но сбрасывать со счетов американский рынок я бы не стал, так как эмитенты США продолжают оставаться мировыми лидерами по многих секторах", — заключил Суверов.