МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Ослабление рубля по отношению к доллару заставило экспертов искать как причины смены курса, так и делать расчеты, что будет с нацвалютой в ближайшем будущем. Следует ли инвесторам менять стратегию на рынке — уносить ноги из одних активов и вкладываться в другие? Кому достанутся все деньги после США

РУБЛЬ "ПОТЯЖЕЛЕЕТ"

Основной фактор, который влияет на курс — платежный баланс России, а он, в свою очередь, зависит от экспортной выручки, импорта, а также оттока капитала, пояснил генеральный директор инвестиционной компании "Диалот" Егор Диашов.

Хотя цена на нефть держится на уровне 80 долларов и выше за баррель, экспортная выручка сейчас падает из-за ограничений, потолков цен и других недружественных факторов.

"Если ранее мы были свидетелями укрепления рубля, связанного с уже накопленной в стране валютной выручкой экспортеров, то теперь ситуация обратная, и копить уже нечего и неоткуда", — заявил преподаватель программы "Цифровая экономика" ИМЭБ РУДН Виктор Дорохов.

Одновременно с этим восстанавливается импорт, поэтому растет спрос на валюту. Прогнозы экспертов предполагают дальнейшее восстановление логистических каналов, значит, процесс продолжится.

Кроме того, зарубежные инвесторы готовятся к выходу из российских активов, а российские экспортеры, в свою очередь, резервируют валюту для выкупа этих активов. Особенно показателен тут выход Shell из "Сахалин-2", полагает Дорохов.

И, наконец, впереди майские праздники и летние отпуска, значит, валюта нужна и россиянам, собравшимся в зарубежные поездки.

С учетом всех этих данных делать прогнозы по курсу рубля сложно, однако большинство экспертов ожидают его укрепления. Нынешняя планка 80 рублей за доллар и выше достаточно высока, считают они. Сделки с активами зарубежных инвесторов реализуются, после чего вероятен краткосрочный откат курса от нынешних границ.

Также в пользу среднесрочного укрепления рубля свидетельствуют ожидания решения по повышению ключевой ставки, которое может принять Центральный Банк 28 апреля, если, конечно, не будет назначено внеочередное экстренное заседание.

В БАГДАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО

По прогнозным оценкам на лето 2023 года рубль останется стабильным. Никаких потрясений не произойдет, если принципиально не изменится политическая ситуация, поделился мнением доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Коваленко. Весеннее обострение: куда вложить деньги до конца апреля

В отношении секторальных санкций найдены механизмы сглаживания: параллельный импорт, импортозамещение, выстраивание взаимоотношений со странами-партнерами. Все это не даст рублю кардинально изменить свое положение.

Поэтому при наличии свободных финансовых ресурсов можно открыть депозитный или инвестиционный счет, приобрести драгоценные металлы, ценные бумаги, наличную и безналичную валюту. Спешить перекладывать что-то в определенные инструменты не стоит — все, что сейчас используется, может принести выгоду.

Рынок акций уже вырос на 20 процентов с начала года и до конца года, по ряду оценок, может вырасти на столько же — но, конечно, здесь есть и немалые риски. Движение акций порой непредсказуемо, и за ними нужно следить, а это по зубам лишь профессионалам.

Более консервативное вложение — облигации. Государственные и высоконадежные консервативные бумаги могут обеспечить доходность десять-пятнадцать процентов годовых, что выше дохода по депозитам, но ниже возможной выгоды от вложений в акции. О рисках было сказано выше.

Если есть необходимость совершить серьезную покупку, например, недвижимость или автомобиль, это можно сделать сейчас. Вряд ли в ближайшее время цены на них серьезно изменятся. Если есть интересные бизнес-идеи, то можно вложить финансовые ресурсы в их реализацию. Важно при этом осуществлять вложения в тот проект, в котором вы хорошо разбираетесь.

ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

Еще один вариант — вложить в программу долгосрочных сбережений граждан. Это новый инструмент для получения дополнительного дохода после выхода на пенсию или в случае трудных жизненных ситуаций. В рамках программы граждане смогут сформировать сбережения за счет личных взносов, маткапитала, накопительной части пенсии, а также доходов от инвестирования всех этих средств оператором. Фруктовый рай закрывается: почему бананы стали вдвое дороже

По этому проекту предусматривается софинансирование государством вносимых россиянами взносов. Оно может составить до 36 тысяч рублей. Сбережения в обязательном порядке подлежат страхованию в рамках аналогичного подхода с банковскими вкладами на сумму 2,8 миллиона рублей.

Средства предполагается вкладывать в облигации и прочие ценные бумаги, причем выбор оператора будет производить сам гражданин. Более того, человек будет иметь право заключить договор с несколькими операторами с целью минимизации рисков.

Однако получение данных средств будет доступно в полном объеме после достижения пенсионного возраста или возникновения особых жизненных ситуаций (тяжелое заболевание, установление инвалидности первой группы и другие). Проект еще обсуждается, и эти вводные могут измениться.