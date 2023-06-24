МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В середине мая S&P Dow Jones Indices исключила корпорацию Tesla из индекса S&P 500 ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance — Экологическое, социальное и корпоративное управление. — Прим. ред.) из-за отсутствия у производителя электрокаров стратегии снижения выбросов и проблем с соблюдением деловой этики. Почему это произошло на самом деле, и как экологическая повестка становится инструментом давления на бизнес, рассказали опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Маск пообещал Индии приход "Теслы" и крупные инвестиции

ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ

ESG-повестка, ставшая столь популярной во всем мире на фоне растущего интереса к «зеленым» технологиям, снижению углеродного следа и экоориентированного производства, набирает обороты и уверенно движется к экватору своего жизненного цикла, считает профессор кафедры экономики и управления в ТЭК Государственного университета управления Владимир Линник.

Создаются комитеты ESG, проводятся международные форумы, объемы средств ESG-ориентированных фондов и биржевых фондов в 2020 году превысили 218 миллиарды долларов — это почти в 2,5 раза больше, чем в 2019 году.

Сам по себе подход, по мнению экономиста, выглядит довольно благородно:

экологический критерий (E) оценивает, как деятельность компании влияет на окружающий мир;

социальная ответственность (S) определяет, как бизнес регулирует отношения с сотрудниками, поставщиками, клиентами и сообществами;

управленческий критерий (G) охватывает руководство организации, зарплаты сотрудников высших должностей, аудиты, внутренние механизмы контроля и права акционеров.

Соблюдение бизнесом принципов ESG оценивается системой отчетом, показателей и рейтингов. Но любая система может быть и инструментом давления на бизнес, подчеркнул эксперт.

Так, возглавляемая американским предпринимателем Илоном Маском Tesla вылетела из одного рейтинга S&P ESG — одного из самых влиятельных рейтингов, реально влияющих на отношение инвесторов. Сечин рассказал о катастрофических последствиях зеленого перехода

"Илон Маск, безусловно, — великий инноватор. На заводах Teslа степень автоматизации труда очень высока, а название некоторых инструментов, которые рабочие используют на сборочных линиях, не каждый сможет выговорить с первого раза. Но любое крупное производство генерирует массу отходов, и это — далеко не варенье", — заметил Линник.

Маск еще и ракеты в космос запускает, а ракетное топливо — очень токсично. Иными словами, природа страдает в той или иной степени. Но почему же именно в 2022 году ESG-активисты "сделали стойку" на Tesla? Истинной причины мы не узнаем, официальная точка зрения озвучена, и эксперт не исключает, что она правдива. Но уж слишком независимо ведет себя Илон Маск — и это явно кому-то может и не понравиться.

Иными словами, ESG-инициатива, изначально созданная как инструмент для поступательного развития эко- и социально-ориентированного управления бизнесом становится инструментом контроля.

"Нравится это Маску или нет, но этот инструмент работает", — констатировал Линник.

"ЗЕЛЕНОЕ" ОТМЫВАНИЕ

По мнению доцента базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерины Ерохиной, исключение Tesla из индекса S&P 500 ESG связано исключительно с искусственным занижением степени влияния самой корпорации и ее руководства не только на экономику США, но и на геополитические процессы в стране и мире.

"Фактически исключение Tesla из индекса привело к существенному падению акций более чем на 6,8 процента и финансовым потерям Илона Маска, превышающим 12 млрд долларов, что свидетельствует о попытках влияния на корпорацию на международном фондовом рынке", — предположила Ерохина.

Интересно, что Tesla — первая и единственная компания, исключенная из этого индекса на основании отсутствия стратегии по выбросам СО2 и отсутствия Кодекса делового поведения, а также расовой дискриминации и жалоб на плохие условия труда.

Эти причины исключения в большей степени являются надуманными, уверяет экономист. На официальном сайте Tesla информация о планах компании по снижению выбросов парниковых газов для поддержания политики углеродной нейтральности есть. Но, видимо, для S&P 500 этого недостаточно. The Spectator: США 30 лет ошибались по всем ключевым вопросам

Оценивая критерии индекса, эксперт отметил отсутствие прозрачности при формировании подходов к раскрытию аспектов ESG, а также к компаниям, возглавляющим этот индекс. Возглавляет индекс нефтагазовая компания Exxon, действия которой, практически могли привести к экологической катастрофе, и уж тем более никаким образом Exxon не может возглавлять рейтинг.

"Кроме того, наличие Кодекса корпоративного поведения не гарантирует инвесторам и стейкхолдерам его полноценное выполнение в компаниях, что может привести к такому эффекту, как "greenwashing" ("зеленое отмывание брендов") или фактическому обману заинтересованных пользователей нефинансовой отчетности корпораций", — объяснила Ерохина.

Таким образом сложившаяся ситуация обуславливает необходимость унификации подходов к соблюдению ESG-стандартов.

ИНСТРУМЕНТ УГНЕТЕНИЯ

Исключение Tesla из индекса произошло на фоне активного роста продаж автомобилей компании, напомнил автомобильный эксперт Егор Васильев.

Фактически рейтинг S&P 500 ESG, стоящий на страже прав и свобод, начинает превращаться в инструмент угнетения. Сейчас можно просто исключить компанию из абстрактного, но формально уважаемого рейтинга для того, чтобы создать ей проблемы.

"Причем, совершенно очевидно, что за подобными решениями всегда стоит заинтересованная сторона. Понятно, что крупнейший производитель электрокаров Tesla с ее неоднозначным владельцем просто стал очередной, но очень удобной жертвой. Ведь создав потенциальные проблемы с финансированием, в дальнейшем можно просто выдавить ее «неправильную» продукцию с рынка, заняв ее место", — убежден эксперт.

По словам Васильева, с таким подходом можно очень быстро навести "порядок" в мире автомобильного бизнеса, создав льготные условия для одних и невозможные для остальных. И вполне вероятно, что с учетом постоянного роста уровня интеллекта современных машин, через какое-то время уже машины могут начать подозревать в отсутствии политкорректности, расовых преступлениях и злонамеренном совершении аварий с нанесением непоправимого экологического ущерба. Такое переосмысление процессов создания машин может даже привести к краху автопрома как такового, рассуждает специалист. В Финляндии обеспокоились экологическими последствиями санкций

Так что внедрение политкорректных критериев в методики оценки эффективности технологических компаний на примере S&P 500 ESG "противоречит здравому смыслу и совершенно точно окажет негативное воздействие на мир технологий".

АБСТРАКТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

По мнению экономиста Егора Клопенко, понятие ESG во многом искусственно. Просто вдруг все заговорили о том, что теперь главное — не успешность бизнеса, не его конкурентные преимущества, а какие-то абстрактные: экологичность, социальность и стандарты корпоративного управления.

"Почему нельзя было остаться в рамках эффективности бизнеса, просто повысив налоговую нагрузку или ужесточив экологическое законодательство?" — задался вопросом специалист. ЦБ подготовит рекомендации по раскрытию ESG-информации

Все это проясняется, когда оказывается, что сейчас пытаются поменять всю финансовую и даже экономическую систему мира. Присмотревшись, можно увидеть, что как будто цель — не просто сменить стандарты экономической системы, а перераспределить ресурсы и вновь усилить преимущество развитых стран над развивающимися. После разговоров о ESG началось обсуждение квот на выбросы CO2, и так получается, что по ним платить будут в большей степени те, кто производит или добывает, а это как раз развивающиеся страны. А страны, которые финансируют и распределяют — будут бенефициарами этого процесса.

Именно поэтому ESG в том виде, в котором это все существует сейчас, в итоге не приживется, заключил Клопенко.