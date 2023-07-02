МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Россия заняла 17 место среди крупнейших поставщиков продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья Россия заняла, увеличив свою долю до 2,1 процента. Что это значит для страны — разбирался "Прайм". Ситуацию с сельским хозяйством в Восточной Европе назвали катастрофической

Среди топ-20 стран у России самый резвый темп — объем экспорта продукции АПК за последние десять лет вырос в 2,5 раза.

Многие производитель продукции считают, что за рубеж продавать надо больше — это не только вопрос дополнительных доходов, особенно при слабом рубле, и желание помочь дружественным странам. Это вопрос выживания. За рубеж можно продавать продукцию, которая не пользуется повышенным спросом в России, и это будет гораздо выгоднее, чем утилизировать отходы.

Эмбарго в помощь

Данные Агроэкспорта показывают заметный рост объемов российского экспорта продукции АПК с 2017 года (в среднем 15 процентов в год), причем основное ускорение роста приходится на 2020-2022 годы, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Объем экспорта измеряется в долларах, и его росту могла отчасти способствовать мировая продовольственная инфляция. Так, по данным ФАО ООН, индекс мировых цен на продовольствие вырос с 2019 по 2022 год на 51 процент, то есть в среднем на 14,7 процента в год. Это связано с влиянием пандемии COVID-19, а весной прошлого года рост мировых цен на продовольствие был усилен военным конфликтом России и Украины, крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции. Таким образом, отчасти росту стоимостных объемов российского экспорта способствовала благоприятная мировая конъюнктура, считает Беленькая.

Однако сдвиг вверх России в рейтинге крупнейших экспортеров АПК говорит о том, что в позитивных результатах есть и успехи российского агропромышленного комплекса. Отрасль воспользовалась импортозамещением в результате эмбарго, введенного в 2014 году российским правительством против сельскохозяйственной продукции из США, ЕС и ряда других стран. Курс рубля заметно ослаб с 2014 года, что позитивно для экспортеров, напомнил аналитик "Финам". Рублю все слабости покорны: кому выгоден пиковый курс?

Кроме того, сельское хозяйство получало значительную господдержку в рамках госпрограммы развития АПК и национального проекта развития экспорта. В частности, в 2017 году была запущена льготная кредитная программа для АПК, в рамках которой сельхозпроизводители могли взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке 1-5 процентов на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья.

Год на логистику

Несмотря на очевидные успехи, о проблемах нужно помнить.

У основных конкурентов России на продовольственном рынке — США, ЕС, Бразилии, Канады, Австралии — давно выстроены логистические цепочки. У России остался буквально один год, чтобы наладить логистику, считает доктор экономических наук, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.

"Сегодня многие логистические цепочки переформатируются из-за геополитических изменений. И у нас есть ровно год, чтобы перестроить их под себя. Не важно, куда — на Восток или Юг. Думаю, потом новые логистические цепочки сформируются, и России будет дороже войти в них", — добавил он.

В целом, доля наиболее популярных продуктов для экспорта стабильна несколько лет. Экспорт зерна за прошлый год вырос на 18 процентов и принес в казну 13 миллиардов долларов, экспорт масложировой продукции вырос на 25 процентов, мясной продукции — на 23 процента, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 1,6 процента. Лавров считает, что доводов для продления зерновой сделки нет

Уроки прошлого

Внешняя торговля является подушкой безопасности АПК, заявил ранее руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Экспорт продукции АПК — не только важный источник дополнительных доходов бюджета, но и стимулирует инвестиции в транспортно-логистическую и складскую инфраструктуру, банковский и страховой бизнес, что также ведет к увеличению государственных доходов.

Однако, несмотря на все успехи, России надо помнить свои уроки.

"Зерно в какой-то степени стало новой нефть. И я наблюдаю, что в секторе АПК ситуация схожа с тем, что происходило в нефтяном секторе", — сказал Чулок.

Он напомнил, что от экспорта нефти деньги практически не шли на развитие самой отрасли, не было вклада в ее будущее, не развивали перерабатывающую промышленность. А продукты переработки дают экономике дополнительные рабочие места и развитие технологий.

"Сегодня в мировом АПК происходят передовые вещи — применение нейросетей, беспилотников, новейших биологических методов защиты, идет новое осмысление глубокой переработки зерна, уже думают о применении блокчейна при заключении сделок. Это все будущее, в которое нужно вкладывать, а не проедать экспортные доходы", — говорит эксперт ВШЭ. И с палками в колесах: как Россия под санкциями ставит исторические рекорды

А продуктов хватит?

Кстати, россиянам пока не стоит волноваться, что в России будет нехватка продуктов из-за наращивания экспорта.

"Пока ситуация с обеспеченностью продовольствием на внутреннем рынке не была напряженной, в том числе из-за переходящих остатков рекордного урожая прошлого год",— заметила Беленькая. Конечно, возможны ситуации, когда из-за привлекательной мировой конъюнктуры продовольственных рынков производителям становится выгоднее экспортировать продукцию, чем продавать ее на внутреннем рынке. Если при этом внутренний спрос не будет обеспечен, возможно возникновение дефицита и ускорения роста внутренних цен на те или иные продукты.

Для того, чтобы регулировать этот процесс, есть давно известные и применяемые механизмы, в частности, экспортные пошлины, квоты, а в крайнем случае даже временный запрет экспорта той или иной продукции, заключила она.