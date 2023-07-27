МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Уже в конце этой недели укрепление рубля, длящееся последние несколько дней, может сойти на нет. Что станет причиной, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Рублю решено помочь: какой курс ждет тех, кто купил доллары

"Полагаю, что текущее укрепление рубля завершится уже в конце этой недели", — говорит аналитик.

С ее начала российская валюта укреплялась на фоне роста нефтяных цен — стоиомсть сорта Brent закрепились выше 80 долларов за баррель, а российская Urals стоила более 60 долларов за баррель. Поддержку котировкам оказывают оптимизм на мировых финансовых рынках, ожидания завершения цикла повышения ключевой ставки ФРС, объявления о новых мерах стимулирования экономического роста в Китае и сокращение добычи альянсом ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией.

Высокие цены на сырье ведут к тому, что у российских компаний-экспортеров растет валютная выручка. На рынок приходит больше валюты, что позитивно для рубля.

Не менее важен налоговый фактор. До конца недели экспортеры продолжат продажу валюты для расчетов с бюджетом. До 28 июля они обязаны уплатить НДПИ, НДС, НДФЛ и другие налоги.

"Рубль может укрепиться до 88-90 за доллар, 97-99 за евро и 12,3-12,5 за юань. Но в пятницу налоговый период завершится и до последней недели августа рубль лишится это фактора поддержки", — говорит Васильев.

Со следующей недели предложение валюты от экспортеров может снизиться, а спрос на валюту остается высоким. В результате рубль может вернуться к отметкам 90 за доллар, 100 за евро и 12,6 за юань.