Аналитик Васильев: к концу недели рубль вновь ослабеет до более 90 за доллар и 100 за евро
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Уже в конце этой недели укрепление рубля, длящееся последние несколько дней, может сойти на нет. Что станет причиной, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
"Полагаю, что текущее укрепление рубля завершится уже в конце этой недели", — говорит аналитик.
С ее начала российская валюта укреплялась на фоне роста нефтяных цен — стоиомсть сорта Brent закрепились выше 80 долларов за баррель, а российская Urals стоила более 60 долларов за баррель. Поддержку котировкам оказывают оптимизм на мировых финансовых рынках, ожидания завершения цикла повышения ключевой ставки ФРС, объявления о новых мерах стимулирования экономического роста в Китае и сокращение добычи альянсом ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией.
Высокие цены на сырье ведут к тому, что у российских компаний-экспортеров растет валютная выручка. На рынок приходит больше валюты, что позитивно для рубля.
Не менее важен налоговый фактор. До конца недели экспортеры продолжат продажу валюты для расчетов с бюджетом. До 28 июля они обязаны уплатить НДПИ, НДС, НДФЛ и другие налоги.
"Рубль может укрепиться до 88-90 за доллар, 97-99 за евро и 12,3-12,5 за юань. Но в пятницу налоговый период завершится и до последней недели августа рубль лишится это фактора поддержки", — говорит Васильев.
Со следующей недели предложение валюты от экспортеров может снизиться, а спрос на валюту остается высоким. В результате рубль может вернуться к отметкам 90 за доллар, 100 за евро и 12,6 за юань.
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