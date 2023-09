МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Западные банки ушли из России, им на смену пришли китайские. С февраля 2022-го доля Китая в банковском секторе России выросла в четыре раза. Вложения китайских банков возросли до 10 миллиардов долларов. Почему российским банкам потребовался китайский капитал, зачем отечественной экономике так много юаней и как ими правильно распоряжаться — в материале "Прайм". Вместо бананов: что подорожает этой осенью сильнее всего

Резко нарастили

Китайские банки резко нарастили свои активы в России и увеличили кредитование российских банков и компаний. Это происходит на фоне на фоне отказа западных организаций от аналогичных операций.

Как указывает Financial Times, ссылаясь на подсчеты Киевской школы экономики, четыре китайских банка — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank and Agricultural Bank of China — с момента начала СВО до конца марта 2023 года более, чем в четыре раза увеличили свои активы в России, с 2,2 до 9,7 миллиарда долларов.

Это нормально

Как подчеркивают эксперты, опасаться растущего влияния Китая на российский банковский сектор не следует. Приход китайского капитала — следствие расширения использования валюты дружественной России страны вместо долларов и евро.

"Наличие юаневых своп-линий между Россией и Китаем упрощает процесс двусторонней торговли и взаимных инвестиций. Это безусловные плюсы распространения китайской национальной валюты на российском финансовом рынке", — отмечает Николай Рясков, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ.

"Юань — такая же торговая валюта. А для нас сейчас — шанс обойти долларовые и евро ограничения. Минус юаня в его ограниченной конвертируемости, однако внутренний юань и внешний это разные вещи", — подчеркивает Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина. Начали свою игру: китайские долги перевернут весь мир

Как замечает основатель и генеральный директор компании Tradest Андрей Захарченко, банковский сектор в России довольно сильно зарегулирован, а потому бояться китайцев не стоит. Более того, они могли бы быть и поактивнее: после начала СВО только China Construction bank реагирует на запросы частных клиентов, и то крайне медленно и неохотно, считает эксперт.

На фоне совокупной стоимости активов российских банков, доля китайцев невелика. Она несопоставима и с той, что все еще занимают европейские финансовые группы. Например, "дочка" австрийского Raiffeisen Bank за февраль 2022 года — март 2023 года увеличила свои активы в России с 20,5 до 29,2 миллиардов долларов. Однако с марта 2023 года они сократились до 25,5 миллиардов долларов, и Райффайзенбанк заявил, что ищет пути выхода из страны.

Двусторонний инструмент

Расширение использования юаня — следствие взрывного роста объемов двусторонней торговли и обширных ограничений в использовании долларов и евро российским рынком.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем взлетел на 29,3 процента до рекордных 190,271 миллиарда долларов.

В январе-июле 2023-го, по данным главного таможенного управления КНР, он увеличился на 36,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китай за этот период ввез в Россию товаров на 62,545 миллиарда долларов, поставки из РФ в КНР достигли 71,559 миллиарда долларов. Китайцы все чаще платят за российское в своей национальной валюте — доля оплаты отечественного экспорта в юанях выросла с менее 1 до 16 процентов. России же все эти юани нужны для оплаты китайских товаров. По сути, она сейчас стабильно возможна лишь при использовании их национальной валюты, указывает Андрей Захарченко.

Аналитики выделяют главные преимущества такого подхода: минимальное влияние санкций на международные платежи и ускорение времени перевода. Платежу не нужно идти через банки- корреспонденты в США или ЕС. Больше не поддакивают. БРИКС готовит приговор Западу

"Доля средств в китайской национальной валюте на депозитах по итогам 2022 года составляла около двух процентов. Следовательно, можем сделать вывод, что юань не лежит "непереваренным" в России, а используется для того же самого импорта", — добавляет аналитик.

Разумная юанизация

Аналитики указывают на то, что юань сейчас — лучшая альтернатива среди дружественных валют. Это и валюта расчета, и набирающее популярность средство сбережения. Другое дело, что излишне полагаться на нее не следует.

"Юанизация экономики чревата тем же, чем долларизация — зависимостью от поступающих в страну чужих денег. Поэтому задача новой международной резервной валюты с повестки дня не снимается. Но это совершенно не значит, что операции в юанях нам не нужны", — указывает Свириденко.

По мнению экономистов, пополнение БРИКС новыми странами-участницами увеличивает шансы на создание единой валюты объединения. Пока же блок расширяет применение национальных валют. Планируют и кредитовать друг друга, и финансировать проекты в собственных денежных единицах. Дружественные операции ослабят зависимость от доллара и евро, а значимость валют БРИКС в международной финансовой системе возрастет.