МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Украина намерена судиться со странами Восточной Европы. Киев недоволен ограничениями экспорта зерна, которые Польша, Венгрия и Словакия сохраняют вопреки решению Еврокомиссии. Наплыв дешевого украинского товара разоряет местных фермеров. И даже самый активный союзник Киева, Польша, отказывается действовать себе в убыток. В возможных последствиях иска разбирался "Прайм". В Еврокомиссии оценили "выбранный Украиной путь" из-за иска в ВТО

Будут судиться

В Министерстве экономики Украины рассчитывают, что после иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) три страны снимут свои ограничения, и тогда "не придется долго выяснять отношения в судах".

В результате одностороннего запрета на импорт украинской агрородукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии "экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений", заявили в ведомстве.

Но запрет ввели не просто так. За время действия зерновой сделки в Евросоюз хлынуло дешевое украинское зерно. Переварить такие объемы европейские "друзья" оказались не в состоянии. Приток украинской сельхозпродукции поставил их на грань разорения. Потери фермеров в Восточной Европе в ЕС оценили почти в полтриллиона евро.

В итоге Евросоюз разрешил некоторым странам блока — Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии — ввести ограничения. Речь шла о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. А в начале июня

запрет продлили до 15 сентября.

Не дожидаясь нового продления, власти Словакии, Венгрии и Польши установили эмбарго в одностороннем порядке.

По бросовым ценам

Неожиданным такое решение не стало: если рынок вновь заполонит украинская продукция, местные фермеры разорятся из-за невозможности конкурировать — их бизнес становится нерентабельным.

"До них постепенно начинает доходить, что поддержка Украины в ущерб собственным гражданам может привести к тяжелым последствиям. В странах Восточной Европы много фермеров и фермерских хозяйств, которым грозит банкротство, если их продукцию вытеснит зерно из Украины. Ситуация крайне напряженная и может просто дойти до бунтов", — отмечает Юрий Ляндау, заведующий Базовой кафедрой "Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство" РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Украина, по сути, содержится на дотациях из ЕС и США и может особо не беспокоиться за прибыль, поэтому и продает все по бросовым ценам, указывает Денис Викторов, эксперт по инвестициям, совладелец сельхозпредприятий. Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют платформу по украинскому зерну в ЕС

"Морочат голову"

Главный вопрос стран Восточной Европы к Еврокомиссии — почему регулятор не учитывает их интересы. Как заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, отказ продлевать запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины выглядит оскорбительно. "Нам до последней минуты морочили голову", — возмутился Надь, комментируя решение европейских властей.

По его словам, непонимание вызывают и отдельные политические вопросы, когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ведет переговоры не с лидерами стран-членов ЕС, а с президентом Украины Владимиром Зеленским и договаривается с ним.

"Почему Еврокомиссия, которая, казалось бы, должна тоже переживать за европейские страны, не слышит очевидных доводов Польши или Венгрии? Просто потому, что она не субъектна. И все решения, которые принимает ЕК, спускаются из Вашингтона", — рассуждает Денис Викторов.

Более того, Еврокомиссии эта проблема не очень интересна, считает Юрий Ляндау. "Анализируя их действия, можно прийти к выводу, что они представляют интересы США. Ну, а цели американцев ясны — ослабить Россию, разрушить и окончательно подчинить себе Европу", — полагает собеседник "Прайма".

Обсуждать не намерены

Жалоба Киева в ВТО, судя по всему, еще больше разозлила пострадавших от украинского зерна членов ЕС. В Варшаве заверили: иск Киева впечатления на Польшу не произвел и не заставит ее отказаться от зернового эмбарго. Словакию действия Киева тоже "неприятно удивили".

"Мне кажется, что Словакия оказала и оказывает Украине достаточно поддержки. Иск для меня стал неприятным сюрпризом. Мы понимаем Украину, но все же должны защищать интересы наших аграриев", —объяснил свою позицию глава Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты Эмил Махо.

В Венгрии заявили, что обсуждать с Украиной ее иск в ВТО и вовсе не намерены.

Киев, тем временем, уже угрожает "партнерам" ввести эмбарго на импорт отдельных товаров из Польши и Венгрии. Украинское зерно пошло вспять: сама природа против поставок

Подконтрольная структура

Шансы Киева добиться "справедливости" во Всемирной торговой организации невелики. По мнению независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, в ВТО все понимают, что Украина — экономический и политический банкрот, и потому спасать ее нет никакого резона.

С другой стороны ВТО — фактически подконтрольная Вашингтону структура, а значит, и действовать будет сообразно интересам главного "союзника" Европы.

"Можно не сомневаться, что по украинскому кейсу ВТО примет сторону Киева. Достаточно изучить структуру импорта украинской сельхозпродукции. Основными выгодоприобретателями от поставок зерна и масличных являются три компании: Cargill, DuPont и Monsanto. Все они плотно аффилированы с США", — обращает внимание Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Других рычагов у украинской стороны, по сути, и нет. "Более того, ВТО выбрана не случайно. Это максимально отдаленный от реальной конфронтации трек, который призван, с одной стороны, показать населению Украины, что власть борется за место в экономике Европы. С другой — не вызвать существенного снижения уровня взаимодействия с соседями, в первую очередь с Польшей, по снабжению необходимыми для ведения войны ресурсами", — подчеркнул экономист.

В Москве ситуацию оценивают, как "бесконечную возню" западных стран и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере. В любом случае, эти вопрос — гораздо шире и сложнее простого транзита зерна.