МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Обладатель нового смартфона обычно переносит на гаджет все старое ПО и данные. В лучшем случае он забивает ненужным софтом память, а в худшем — помогает программам-шпионам следить за ним годами. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

Основная часть приложений попадает на телефон из-за ловкости маркетологов. Под колпаком. Кто и зачем следит за нашими смартфонами

"Скачивая бесплатную игру или программу, мы автоматически подписываем пользовательское соглашение. В результате разработчики получают доступ к нашей геолокации, начинают следить за нашими действиями или пытаются незаметно оформить платную подписку. Чтобы избежать неприятностей, нужно периодически удалять все ненужные бесплатные приложения", — говорит эксперт.

В целях экономии памяти Мясоедов советует смело удалять программы вроде сканера QR-кода, фонарика и конвертера изображения в текст. Практически все современные девайсы решают эти задачи уже встроенными средствами.

Чтобы максимально обезопасить себя, специалист рекомендует проверить, нет ли в телефоне решений с названиями: Super Wallpapers Flashlight, Wallpaper Level, Contour Level Wallpaper, Player & iWallpaper, Video Maker, Pedometer, Powerful Flashlight, Super Bright Flashlight, Super Flashlight, Solitaire Game, Accurate Scanning of QR Code, Classic Card Game, Junk File Cleaning, Synthetic Z, File Manager, Composite Z, Screenshot Caputre, Wuxia Reader, Plus Weather, Anime Live Wallpaper, iHealth Step Counter, Beauty Camera Plus, Beauty Slimming Photo Editor, Fingertip Graffiti, GIF Camera Editor, Photo Camera Editor.

Подобные приложения лучше удалить или переустановить из проверенного источника.

"Все вышеперечисленные программы попались на вредоносной деятельности — иначе говоря, за ними стояли хакеры", — поясняет Мясоедов.

Он также обращает внимание на то, что каждая программа стоит денег. Бесплатно ее может предоставить либо серьезная организация, преследующая общественные цели, либо разработчик, встроивший скрытые механизмы монетизации. "Чтобы быть к этому готовым, следите за обновлениями операционных систем, антивирусов и скачивайте ПО только из проверенных источников", — заключает эксперт.