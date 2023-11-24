МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ, Ольга Орловская. Россия в октябре 2023 года пропала из списка основных центров расчетов в юанях через SWIFT. "Прайм" разбирается, к чему это приведет, ведь Китай является одним из наших главных торговых партнеров. Эксперты объяснили, что означает остановка Россией расчетов в юанях в SWIFT

Россия и SWIFT. История отдаления

SWIFT — это международная система документооборота для финансовых организаций, которая позволяет им осуществлять международные расчеты друг с другом. Но в последние годы у России с этой системой проблемы.

Еще в 2014 году Россия столкнулась с первой волной западных санкций, которые были не столь жесткими как сегодня, но тем не менее отечественная экономика и финансовая система получили сигнал от международного рынка: западные страны впервые упомянули о возможности отключения РФ от международной системы передачи межбанковских финансовых сообщений (SWIFT).

Тогда Банк России и принял решение о создании собственного аналога в целях обеспечения финансовой безопасности — системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

После начала СВО в 2023 году Запад активно начал вводить и до сих пор продолжает расширять антироссийские ограничения. Под санкции, связанные с запретом на использование SWIFT, попали ведущие российские банки. Круг тех, кто по-прежнему может использовать систему, постепенно сужается. Сейчас лишь несколько банков в России используют SWIFT для переводов юаня.

Расчеты в юанях не прекратятся

На фоне этих западных санкций Россия постепенно уходит от западной финансовой инфраструктуры и переходит на российские аналоги и системы дружественных стран.

Упомянутые ограничения создают некоторые трудности при расчетах во внешнеэкономической деятельности для российских компаний и граждан. Поэтому Россия активно прорабатывает другие варианты взаимодействия с банками из дружественных стран, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

С исключением России из списка основных центров расчета речь идет не об отказе от юаня, а о переходе к другим способам оплаты контрактов. В частности, активно развивается система межбанковских расчетов через СПФС и китайскую систему CIPS.

Кроме того, перспективным направлением развития трансграничных расчетов являются национальные цифровые валюты — цифровой рубль тестируется до конца 2023 года и в ближайшем будущем будет внедрен так же, как и китайский цифровой юань, говорит магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. SWIFT клином не сошелся: кому и как будет платить Россия

По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерия Емельянова, остановка РФ расчетов в юанях в SWIFT никак не скажется ни на бизнесе, ни на населении. Это лишь отражает уже свершившийся факт: Россия все меньше пользуется SWIFT и по факту уже адаптировалась к его исчезновению.

Объем проводок снизился, поскольку были введены санкции против основных банков. Малые и средние банки по-прежнему используются SWIFT, в том числе для переводов долларов, евро, юаней и рублей, но крупные переводят напрямую банкам-партнерам за рубежом.

"SWIFT был удобен в ситуации, когда страна торгует сразу по многим направлениям. А если у вас 3-4 ключевых партнера, то с ними проще установить прямые мосты, например, открыть корреспондентские счета друг и друга и переводить деньги без участия третьей стороны", — говорит Емельянов.

Юань набирает обороты

Отметим, что доля юаня в расчетах за экспортно-импортные операции России продолжает расти: доля китайской валюты в российском экспорте составляет около 32 процентов, в импорте около 37 процентов, подсчитали в Центробанке.

На этой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что взаиморасчеты в национальных валютах в торговле между Россией и Китаем постоянно растут, на рубль и юань уже приходится 95 процентов всех торговых операций.

Ранее, в сентябре этого года, доля китайского юаня впервые достигла максимумов — 5,8% в расчетах через SWIFT. Он стал второй основной валютой в торговле, после доллара. Россия входит в топ-5 стран по объему расчетов в юане (после Гонконга, Великобритании, Сингапура и США), ее доля составляет 1,95 процентов от всех расчетов.