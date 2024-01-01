МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Весной призывники столкнутся сразу с несколькими принципиально важными изменениями в законах — призывной возраст увеличится, заработает единый реестр воинского учета, появятся новые ограничения для уклонистов. Подробности — в материале "Прайма". Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных

Традиционно весенний призыв в России стартует с 1 апреля и длится около трех с половиной месяцев. Точные сроки пока не определены. В 2022 году срочную службу прошли 134 тысячи человек, в осенний же призыв 2023-го — уже 130 тысяч.

С 1 января призывной возраст повысят. Изначально предполагалось сдвинуть и верхнюю, и нижнюю планку — то есть, призывать в армию с 21 года. Однако в итоге решили призывать мужчин от 18 до 30 лет. К слову, те, кому 27 или больше лет исполнится до 1 января 2024 года, под действие закона не подпадают.

В первую очередь закон касается тех, кому исполняется 27 лет в следующем году, то есть мужчин 1997 года рождения, отмечает кандидат юридических наук Андрей Целуйко. По данным Росстата на начало 2023 года, в России было порядка 670 тысяч мужчин, рожденных в 1997 году. Их смогут призывать до 2026-2027 года (в зависимости от точной даты рождения). Поскольку срок сместили на три года, призывная база будет расширяться постепенно и к началу 2027 года увеличится примерно на два миллиона человек, подсчитал Целуйко.

Депутаты анонсировали еще ряд законопроектов, часть из них будет касаться оснований для отсрочки или освобождения от призыва для тех, кому исполнилось от 27 до 30 лет. Инициативы обсудят в ходе весенней сессии Госдумы. Она пройдет с 9 января по 4 августа. В ГД представили проект об отсрочке по ученическому договору

Продолжать действовать и новые штрафы для призывников. Теперь за неявку в военкомат по повестке придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей — в десять раз больше, чем прежде. Оштрафовать также могут, если не сообщить в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы либо же переезде на новое место жительства — на сумму от тысячи до пяти тысяч рублей.

Штрафы от 5 до 15 тысяч предусмотрели для граждан, не сообщивших о выезде из России на срок более шести месяцев. От 10 до 15 тысяч выпишут молодым людям, покинувшим место жительство на срок более трех месяцев в период призывной кампании без уведомления. За уклонение от медкомиссии тоже начнут выписывать штрафы — от 15 до 25 тысяч рублей.

С осени 2024 года осенний призыв в армию будет осуществляться с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Соответствующее распоряжение 21 декабря подписал президент Владимир Путин. Благодаря единому реестру военнообязанных на первичный учет в военкомате можно будет встать онлайн. Это особенно актуально для 16-17-летних юношей допризывного возраста, которые должны подавать о себе сведения с 1 января по 31 марта.

Повестка будет считаться врученной с момента публикации в личном кабинете гражданина на «Госуслугах» или через семь дней после размещения в реестре электронных повесток. Однако запуск электронного сервиса не отменяет бумажные повестки. За неявку в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки вводятся временные ограничения. Так, военнообязанным запретят регистрировать ИП, транспортные средства и недвижимость, ограничат право на управление транспортным средством и откажут в выдаче кредита. Россиян предупредили, кого не пустят за границу по новым правилам

Руководители организаций должны оповещать сотрудников о повестках и направлениях для постановки на воинский учет. В случае отказа гражданина получать повестку работодатель будет обязан направить соответствующее заявление военкомату. Если работодатель не предоставит сведения военкомату, то компанию ожидает административная ответственность. С 1 октября 2023 года за нарушения, связанные с военной обязанностью, предусмотрены штрафы. Размер санкций для организации варьируется от 350 тыс. до 500 тыс. рублей.

Срок службы в армии продлевать пока не планируют — по словам депутатов и экспертного сообщества, в этом нет никакой необходимости. Поэтому с высокой долей вероятности призывники сезона-2024 будут точно так же, как и все, служить один год.