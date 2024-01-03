МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Прошедший год был сложным для рубля, но и наступивший полон неопределенности. Вероятно, самым благоприятным периодом будет начало года, но в любом случае сильнее 85 за доллар рубль не укрепится. А вот лето и осень сулят нацвалюте новые испытания. Аналитик раскрыл, как повлияли меры валютного контроля на курс рубля

Нерыночные пляски

Уходящий год для российского рубля был довольно тяжелым. Начав свой путь с отметки 78 рублей за доллар США, к концу января он укрепился до 66 рублей, вспоминает доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

В середине апреля последовал плавный спуск до 81,5 рубля за доллар — и снова резкое укрепление до 77 рублей. В августе рубль "потрогал" уровень 100 за доллар, но снова резко укрепился до 94 рублей. В начале октябре была пробита отметка в 101 рубль, а затем произошло очередное укрепление до 90,5 руб.

"То есть с начала года рубль девальвировался на 16%, что почувствовал на себе буквально каждый российский потребитель", — говорит Кузнецов.

И как бы нас не убеждали перестать следить за курсом доллара, при виде роста цен в магазинах у каждого возникает желание понять, а чего же стоит ждать дальше.

В текущих условиях дать точный прогноз на год сегодня крайне сложно, считают эксперты. "Уж слишком сильно не соответствуют текущие "пляски" рубля нормальному рыночному поведению и рыночным законам", — замечает Кузнецов.

Время поддержать рубль

Рассчитывать на относительную стабилизацию курса рубля можно, если в январе-марте 2024 года сохранятся высокая ключевая ставка и требование продажи валютной выручки. Дополнительной поддержкой для рубля станут восстановление мировых цен на нефть и увеличение импорта других видов российских ресурсов.

"Таким образом в течение первого квартала можно прогнозировать курс на уровне 87-93 рублей за доллар США. Это не означает, что больше не будет резких колебаний — спекулятивные выбросы возможны в обе стороны. Но основная динамика будет происходить в этом коридоре", — предполагает Кузнецов. Все по сто. Почему даже дорогая нефть не поможет рублю в 2024 году

Основной фактор поддержки для рубля в настоящий момент — обязанность ряда российских экспортеров продавать валютную выручку. А дополнительный — высокая ключевая ставка, ограничивающая спекуляции на валютном рынке, замечает экономист, бывший старший вице-президент банка "Открытие" Константин Церазов.

Указ об обязательной продаже валютной выручки будет действовать до начала апреля. Таким образом, в ближайшие месяцы, то есть примерно до окончания срока его действия, курс рубля, вероятно, будет колебаться в диапазоне 85-95, прогнозирует экономист. Такой курс выглядит компромиссным как для экспортеров, так и для импортеров.

Диапазон 85-95 на квартал вперед представляется очень вероятным на квартал вперед и финансисту Павлу Самиеву. По его мнению, на рубль будут действовать очень разнонаправленные факторы, поэтому и диапазон прогноза курса — достаточно большой.

В свою очередь начальник Управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров на ближайший квартал ждет стабилизацию курса в диапазоне 87-94 рубля за доллар. В дальнейшем динамика будет существенно зависеть как от геополитической обстановки и исхода выборов во многих регионах, так и от скорости смягчения денежно-кредитной политики в США и ЕС.

В первом квартале будет еще одна причина для поддержки рубля. В России состоятся президентские выборы, а в такое время власть старается быть одновременно щедрой на обещания и жесткой по отношению к регулированию курса национальной валюты и цен в магазинах, говорит Кузнецов.

Однако едва ли доллар упадет ниже 85 рублей. Слишком низкий курс сегодня просто никому не выгоден, уверены эксперты.

Лето сулит испытания

Ближе к лету и в начале осени рубль может ослабеть до 95-100 рублей за доллар. По словам Церазова, снижению рубля во втором полугодии поспособствуют все те же факторы: высокие госрасходы, по-прежнему сильная зависимость России от импорта и высокая инфляция вопреки усилиям Центробанка. На этом фоне курс доллара к рублю может подняться до 110.

Впрочем, при определенных условиях у рубля есть шанс остаться в разумных границах.

"Если текущий статус-кво сохранится — цены на нефть будут примерно на нынешнем уровне, экспортеры продолжат в обязательном порядке продавать валютную выручку, а ЦБ не будет спешить со смягчением ДКП, то курс может продолжить колебаться неподалеку от текущих уровней", — предположил экономист.

В долгосрочном периоде на рубль, по мнению исполнительного директора Института экономики роста им. Столыпина Антона Свириденко, будет влиять пересмотр системы валютных отношений и появление новых резервных валют — если оно произойдет.

Итак, риски ослабления рубля в 2024 году достаточно высокие. "Насколько эту динамику будут сдерживать — зависит практически полностью от соотношения дефицита бюджета (бюджетный план по расходам на 2024-й очень велик) и притока валюты. В принципе, значительная часть этих факторов регулируема вручную", — подытожил Александров.