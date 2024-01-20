МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Рубль к концу недели несколько ослабел и на следующей неделе может пробить вверх отметку 90 за доллар, однако для этого должно сложиться несколько факторов, рассказал агентству «Прайм» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. У инфляции откажут тормоза. А все дело в рубле

Он напомнил, что в техническом плане боковой тренд в рамках горизонтального коридора 76,50-79,50 долларов за баррель нефти сохраняется. Ситуация на Ближнем Востоке толкает цену вверх, чем склоняет чашу весов на сторону покупателей.

«На горизонте появился уровень 84 доллара за баррель. Продолжение восходящего движения положительно скажется на нацвалюте. Приближающийся пик налоговых выплат 29 января увеличит спрос на рубли, что не даст рублю сильно ослабнуть», — говорит аналитик.

В конце недели произошел откат от поддержки 87,65 рублей. Уровень 90 за доллар является среднесрочным равновесием. При сохранении текущих факторов возможно восстановление рубля, однако слабость может возобновиться в случае снижения цен на нефть или ослабления геополитических рисков.

«В моменте не стоит исключать повышения пары доллар/рубль до 90,50. Для пары евро/рубль торговый диапазон 94,80-98,30. Пара чувствительна к динамике единой валюты на мировом валютном рынке и высказываниям представителей ФРС США и ЕЦБ относительно ставок. По юаню ожидаем движение внутри диапазоне 12,10-12,45 руб. Юань продают в рамках бюджетного правила, поэтому сильного ослабления по нему не ожидается», — полагает Антонов.

Из ключевых событий на следующей неделе, которые могут повлиять на курсы, можно выделить публикацию 25 января отчета о ВВП США за четвертый квартал (ожидается замедление роста, что окажет давление на доллар) и 26 января индекса расходов на потребление в США (превышение прогнозов усилит доллар), заключил аналитик.